Các thành viên T-Ara tái hợp đi quay show

T-ara đến trường quay JTBC để ghi hình cho tập mới của show Ask Us Anything (hay còn gọi Knowing Bros ). Khi mới lộ diện, cả bốn thành viên gồm Jiyeon , Hyomin, Eunjung và Qri đều trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Trong bộ đồng phục tươi sáng và khẩu trang kín mặt, các chủ nhân hit Roly Poly hào hứng tạo dáng trước ống kính.

Osen nhận xét T-ara không giấu được vẻ phấn khích khi tham gia Ask Us Anything. Trong khi đó, người hâm mộ cũng rất mong đợi vào màn xuất hiện của nhóm tại chương trình. Đây là lần hiếm hoi những nữ thần tượng tái hợp trong năm nay. Lần gần đây nhất cả nhóm cùng biểu diễn là tại tập The Songs That-You-Listen-To-In-Hiding Concert của show MMTG trên đài SBS vào tháng 10 năm ngoái. Tại đây, T-ara gây sốt với tiết mục Roly Poly và Sexy Love, hai bản hit đình đám một thời của nhóm.

Từ trái sang: Hyomin, Qri, Jiyeon và Eunjung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN Nhóm cười đùa vui vẻ trước khi vào ghi hình chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN

T-ara ra mắt vào năm 2009 với single Lies, làm việc dưới trướng công ty MBK Entertainment. Sau đó, các cô gái nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop cùng loạt hit Cry Cry, Bo beep bo beep, Time to love, We were in love, Day by day, Yayaya, Lovey dovey…

Đáng tiếc, lùm xùm ăn hiếp thành viên Hyoyoung đẩy T-ara xuống “vực thẳm”. “Màn kịch” đóng vai nạn nhân của Hyoyoung và em gái Hwayoung khiến T-ara lao đao hồi năm 2012. Nhóm bị dân mạng Hàn Quốc chỉ trích thậm tệ nhiều năm trời. Đến năm 2017 - 2018, mọi chuyện mới được làm sáng tỏ hoàn toàn. T-ara được minh oan, song, nhóm vẫn không thể quay lại thời kỳ hoàng kim như trước.

Fan hi vọng T-ara tiếp tục tái hợp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2017, Boram và Soyeon rời MBK Entertainment. Cùng năm, T-ara sang TP.HCM tổ chức concert đầu tiên mà không có Boram và Soyeon . Tháng 1.2018, các thành viên còn lại gồm Jiyeon , Hyomin, Eunjung và Qri cũng chấm dứt hợp đồng với MBK Entertainment.