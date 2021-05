Phim trường 'Mission: Impossible 7' bị đột nhập nhiều lần

Ngày 9.5 tờ The Sun đưa tin phim trường Mission: Impossible 7 ở Yorkshire, miền bắc nước Anh bị kẻ lạ đột nhập nhiều lần. Được biết Tom Cruise và đoàn làm phim đã tạo ra bối cảnh khổng lồ bên trong mỏ đá rộng lớn để ghi hình những pha nguy hiểm. Một nhân viên ê-kíp cho biết: "Phim trường rộng đến nỗi không thể kiểm soát hết được. Vì vậy họ đã xâm nhập và cố gắng mở rộng các giàn khoan và thiết bị được dùng cho các cảnh mạo hiểm. Đó là một cơn ác mộng về sức khỏe , an toàn cho tất cả mọi người. Cảnh sát đã được gọi đến vào tuần trước nhưng Tom Cruise tiếp tục nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng khi tình trạng tương tự xảy ra thêm lần nữa".