Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hứa không 'giấu nghề', truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ mê xiếc

Theo Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, động lực để cả hai có thể vượt qua tất cả là tình anh em để động viên nhau, vẽ ra giấc mơ được đứng trên sàn diễn quốc tế. Bằng ngọn lửa đam mê và sự cố gắng luyện tập, cộng với quyết tâm đưa danh tiếng con người Việt Nam vươn xa ra ngoài thế giới , cả hai đã ghi được thành công vang dội cả ở nước nhà lẫn quốc tế.

Gặt hái được nhiều thành công, hiện tại anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ổn định cuộc sống bên gia đình nhỏ. Cả hai chia sẻ luôn đặt kỳ vọng cao vào thế hệ tương lai tiếp theo sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn hai anh em. Khi gặp gỡ thí sinh street workout (một môn thể thao đường phố) tại chương trình Đấu trường đường phố, Quốc Nghiệp chia sẻ: “Tôi có thể cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết rất mạnh mẽ của các bạn thí sinh dành cho bộ môn street workout. Các bạn đã truyền ngọn lửa đam mê đó vào street workout, chính các bạn ấy cũng sẽ là người truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo".

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ làm giám khảo Đấu trường đường phố, hứa hẹn không “giấu nghề” để truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ mê xiếc Việt Nam và street workout Ảnh: BTC

Tại hậu trường chương trình, Quốc Cơ kì vọng: “Các bạn đã có niềm yêu thích với street workout thì hãy giữ vững ngọn lửa đam mê đó. Hướng bộ môn này đến thế giới để chứng tỏ người Việt Nam đủ sức, đủ kỹ thuật để chinh chiến trên sàn đấu quốc tế. Hãy tự hào vì chính chúng ta là người đưa nghệ thuật Việt Nam vươn cao vươn xa hơn nữa". Tiếp lời anh trai, Quốc Nghiệp chia sẻ bản thân cũng rất tin vào tương lai của thế hệ trẻ thể thao Việt Nam. “Tôi tin vào thế hệ sau sẽ còn làm tốt hơn chúng tôi ngày hôm nay, các bạn sẽ còn tỏa sáng, vươn xa hơn. Chỉ cần các bạn không bỏ cuộc, chăm chỉ dành nhiều thời gian vun vén cho niềm đam mê của mình. Vậy nên, chỉ cần các bạn muốn, chúng tôi sẵn sàng cùng bạn trải lòng, truyền hết cho bạn những kỹ thuật có thể giúp bạn tạo bước đệm, tiến xa hơn trên con đường theo đuổi đam mê street workout”.

Các thí sinh đội street workout Dĩ An khiến Quốc Cơ "đứng hình" với kỹ thuật xoay người trên xà, chống đẩy, thăng bằng điêu luyện Ảnh: BTC

Không phụ lòng kỳ vọng của hai “hoàng tử xiếc”, các thí sinh đã có những phần thi đấu thể hiện hết kỹ năng điêu luyện, bắt mắt với nhiều kỹ thuật mạo hiểm. Với tinh thần thi đấu hết mình, cả hai đội street workout Quận 9 và street workout Dĩ An đều quyết tâm chinh phục mọi thách thức, dành tấm vé bước vào đêm gala. Góp mặt trong bộ ba giám khảo là Master Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch VNSwCF street workout Việt Nam, một trong những cái tên tiên phong đưa street workout về Việt Nam. Trước giờ thi đấu, Master Nguyễn Đình Hùng cận thận nhắc nhở thí sinh: “Dục tốc bất đạt”, biết sức chịu đựng cơ thể, kỹ thuật của bản thân đã tới trình độ nào thì mới lên lộ trình thi đấu cụ thể để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng đội". Đội street workout Quận 9 giành chiến thắng thuyết phục sau hai vòng thi, giành tấm vé vào đêm gala Ảnh: BTC

Đấu trường của chương trình nóng dần lên ngay từ phần thi đối kháng cá nhân. Ở phần thi đầu tiên, nhỉnh hơn đối thủ khi thực hiện đẹp mắt, thuận lợi các động tác kỹ thuật cao, đội street workout Quận 9 thành công giành được chiến thắng thuyết phục. Sang phần thi đồng đội, street workout Dĩ An quyết tâm “phục thù”. Dù thực hiện xuất sắc các kỹ thuật xoay người trên xà, chống đẩy, thăng bằng, tháp người nhưng may mắn chưa mỉm cười với đội Dĩ An, các thí sinh của đội Quận 9 vẫn nhỉnh hơn về kỹ thuật và tinh thần phối hợp đồng đội. Tấm vé vàng vào đêm gala Đấu trường đường phố chính thức thuộc về đội street workout Quận 9.