Rihanna: Hành trình từ quê nghèo Barbados vươn lên thành tỉ phú đô la

Tuổi thơ cơ cực ở quê nghèo Barbados

Rihanna (Robyn Rihanna Fenty) sinh ra và lớn lên ở Barbados, nơi nữ ca sĩ mô tả mình là “một cô bé vùng đảo hay đạp xe, chạy chân trần và thả diều trong nghĩa trang”. Tuổi thơ của cô là những trận đòn roi cùng chuỗi ngày sống trong cảnh bạo lực gia đình đầy ám ảnh. Rihanna luôn sợ hãi trước Ronald Fenty - người cha bợm rượu, nghiện ma túy của mình. Cô từng chia sẻ với Rolling Stone hồi 2011: “Ông ấy kiếm ra tiền và một nửa trong số đó sẽ được dành cho rượu”. Ronald cũng sẵn sàng vét sạch tiền trong nhà để thỏa mãn cơn thèm ma túy bất chấp gia đình cạn kiệt thức ăn.

Rihanna có tuổi thơ bất hạnh khi có người cha nghiện ngập và thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình ẢNH: INSTAGRAM MONICA FENTY

“Gia đình tôi tan vỡ vì chứng nghiện ngập của cha”, Rihanna rơi nước mắt khi tâm sự với Oprah Winfrey trong một chương trình. Sự nghèo túng cùng những cơn say xỉn, những lần nghiện ngập không kiểm soát của ông khiến cha mẹ cô thường xuyên xảy ra cãi vã: “Cha mẹ tôi có mối quan hệ đầy ngược đãi. Cha tôi là một kẻ bạo hành và ông ấy đánh mẹ rất nhiều lần”. Chủ nhân hit Diamonds từng bộc bạch: “Ngay cả khi còn là một đứa trẻ biết đi, tôi đã nhận thấy rằng cha mẹ mình cãi nhau triền miên từ những điều nhỏ nhặt”.

Là chị cả trong nhà, ngay từ nhỏ cô bé Rihanna đã biết phụ cha bán quần áo trên phố, mua kẹo về đóng gói nhỏ và bán cho bạn bè ở trường kiếm lời để đỡ đần gia đình. Những ngày tháng rong ruổi mưu sinh, tích góp từng đồng lẻ giúp giọng ca Umbrella sớm đã có tính tự lập. Mặc dù chịu không ít đòn roi từ cha song cô cũng thừa nhận chính người đàn ông này đã giúp mình trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Khi gia đình tan vỡ, cô cùng mẹ trở thành trụ cột trong nhà và làm việc chăm chỉ để lo cho hai em.

Hàng loạt căng thẳng tích tụ suốt những năm tháng thơ ấu khiến Rihanna chịu nhiều tổn thương tinh thần, cô phải chống chọi với những cơn đau đầu khủng khiếp từ năm 8 đến 14 tuổi ẢNH: SHUTTERSTOCK

Không chỉ vậy, thời đi học, cô trở thành đối tượng bị kỳ thị, bắt nạt ở trường vì gia cảnh nghèo túng và màu da khác với chúng bạn. “Tôi đã bị châm chọc trong suốt quãng đời đi học của mình. Họ gọi tôi bằng những cái tên xúc phạm mà tôi thậm chí còn không hiểu, mỉa mai về màu da của tôi…”, nữ ca sĩ chia sẻ với Glamour. Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi, tủi nhục từ trong nhà cho đến lớp học, bà Monica - mẹ của Rihanna, tự hào kể con gái luôn là học sinh đạt điểm A. Từ ngôi sao âm nhạc toàn cầu đến nữ tỉ phú tự thân

Cuộc sống bất hạnh của Rihanna bước sang trang mới vào năm 2003, khi cô được nhà sản xuất Evan Rogers phát hiện sau đó chuyển từ quê nhà Barbados đến Mỹ phát triển sự nghiệp âm nhạc. Năm 2005, khi cô bé Robyn Rihanna Fenty bước sang tuổi 17, bản hit đình đám Pon de Replay ra đời, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường trở thành một trong những nữ ca sĩ thành công nhất thế giới

Rihanna thời mới vào nghề ẢNH: GETTY

Từ đó đến nay, Rihanna liên tục khuynh đảo làng nhạc với 8 album phòng thu cùng hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng khác. Trong suốt sự nghiệp, cô thắng 9 giải Grammy, 13 giải AMAs, 12 giải Billboard, 6 kỷ lục Guinness thế giới. Không chỉ gặt hái thành công vang dội trên sân khấu âm nhạc, chủ nhân hit Stay còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn với các bộ phim: Battleship, Valerian and the City of a Thousand Planets, Ocean's 8…

Nữ ca sĩ 8X được Time vinh danh trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012 và 2018 còn Forbes xếp ngôi sao đình đám này trong danh sách 10 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất 2012 và 2014. Năm 2018, nghệ sĩ đắt giá này trở thành đại sứ thúc đẩy giáo dục , du lịch và đầu tư cho Barbados đồng thời có những đóng góp đáng kể cho người dân quê nhà.

Nữ ca sĩ 33 tuổi giàu lên nhanh chóng khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, cô trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thế giới làm đẹp, thời trang ẢNH: SHUTTERSTOCK

Năm 2017 đánh dấu bước chuyển mình của Rihanna từ một nghệ sĩ giải trí sang một nữ doanh nhân . Cô thành lập Fenty Beauty với tham vọng tạo ra một thương hiệu mỹ phẩm khiến tất cả phụ nữ trên thế giới đều có thể sử dụng. Hãng tập trung vào tính đa dạng, toàn diện, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng. Một năm sau đó, các sản phẩm của thương hiệu này đã được bày bán tại các cửa hàng của Sephora, tạo ra khoản doanh thu 550 triệu USD, vượt xa các thương hiệu mỹ phẩm mới nổi khác như KKW Beauty của Kim Kardashian , Kylie Cosmetics của Kylie Jenner

Fenty Beauty là một liên doanh với tập đoàn đồ xa xỉ của Pháp LVMH do tỉ phú Bernard Arnault điều hành và được định giá khoảng 2,8 tỉ USD. Trong đó, Rihanna sở hữu một nửa. Theo Forbes, hiện Fenty Beauty vẫn đang phát triển với những dấu hiệu lạc quan. Trong báo cáo thường niên 2020, LVMH cho biết Fenty Beauty vẫn tiếp tục “duy trì sức hút của mình như một thương hiệu trang điểm hàng đầu”.

Các sản phẩm làm đẹp của Rihanna luôn hướng đến nhiều đối tượng khách hàng, giúp tất cả phụ nữ trên thế giới đều cảm thấy được quan tâm, chăm sóc và có quyền làm đẹp ẢNH: INSTAGRAM NV

Fenty Beauty không phải là thương hiệu tỉ đô duy nhất của Rihanna. Giọng ca 33 tuổi còn kiếm bộn tiền từ thương hiệu nội y Savage x Fenty được định giá 1 tỉ USD mà cô chiếm 30% cổ phần. Với phương châm kinh doanh luôn hướng tới sự đa dạng, thương hiệu nội y của sao nữ 8X luôn được quảng bá với những người mẫu đa dạng về giới tính, chủng tộc, kích thước, hình dáng cơ thể. Savage X Fenty của Rihanna luôn dang rộng cánh tay với những người mẫu ngoại cỡ, chuyển giới hay khuyết tật.

Sau nhiều năm hoạt động miệt mài, giờ đây Rihanna không chỉ được biết đến là một ca sĩ đắt giá mà còn là nữ tỉ phú tự thân. Cô sở hữu khối tài sản 1,7 tỉ USD chủ yếu đến từ việc kinh doanh mỹ phẩm, nội y. Con số ấn tượng này giúp giọng ca 33 tuổi trở thành nữ ca sĩ giàu nhất làng nhạc đồng thời là phụ nữ giàu thứ hai trong showbiz sau “bà trùm truyền thông” Oprah Winfrey.

Tỉ phú 33 tuổi chụp ảnh cho thương hiệu Savage X Fenty của mình ẢNH: INSTAGRAM NV

“Ngay cả khi bạn không thích âm nhạc của cô ấy thì cũng phải công nhận một điều rằng cô ấy đã tạo ra một phong cách thực sự trong thế giới thời trang và làm đẹp”, chuyên gia tư vấn tiêu dùng Shannon Coyne nói về Rihanna.