Rosé (BlackPink) vướng tin đồn hẹn hò tại Pháp

Chuyện Rosé và Mark Tuan đều có ảnh chụp ở tháp Eiffel bỗng gây xôn xao cộng đồng mạng, vì cả hai từng nhiều lần bị đồn đang âm thầm phát triển tình cảm. Kết quả, thông qua tấm ảnh ở tháp Eiffel, nhiều dân mạng dựng lên câu chuyện Rosé và Mark Tuan đã tranh thủ hẹn hò với nhau ở Pháp trong lúc sang đây dự sự kiện thuộc Tuần lễ thời trang Paris 2021.

Cộng đồng mạng chưa kịp phản ứng thì Mark Tuan đã nhanh chóng xóa bài viết này. Người hâm mộ cho rằng đây là động thái của mỹ nam 9X phản bác lại tin đồn hẹn hò với Rosé. Fan cũng kêu gọi cộng đồng mạng ngừng suy đoán vấn đề tình cảm nghệ sĩ vô căn cứ cũng như bớt soi mói đời tư các ngôi sao quá đà.

Qua suy đoán, dân mạng chỉ ra đây không thể là sự trùng hợp và khẳng định hai ngôi sao Kpop đình đám đang úp mở chuyện tình yêu của mình. Thời gian qua, dân mạng cũng không ngừng “soi” những bài đăng của Rosé và Mark Tuan, phát hiện thêm nhiều chi tiết được cho là “bằng chứng” hẹn hò của cả hai.

Hiện Rosé và Mark Tuan đều đang ở Paris. Hôm 28.9, Rosé gây sốt khi xuất hiện tại show diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của Saint Laurent tại Tuần lễ thời trang Paris. Vẻ đẹp nổi bật và phong thái sang chảnh của nữ ca sĩ được giới truyền thông quốc tế, dân mạg tán thưởng.

Sinh năm 1993, Mark Tuan là sao Kpop người Mỹ gốc Đài Loan. Anh là một mẩu của nhóm nhạc GOT7 nổi tiếng. Sau khi GOT7 rời khỏi công ty quản lý JYP Entertainment , các thành viên cũng như Mark Tuan phát triển sự nghiệp cá nhân. Mark Tuan và Bibi vừa góp giọng trong ca khúc Never Gonna Come Down, nhạc phim Shang-chi and the Legend of the Ten Rings