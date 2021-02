Sao Việt bàng hoàng, thương tiếc khi nghe tin NSND Hoàng Dũng qua đời

Đằng sau các vai diễn, Ngân Quỳnh thấy nghệ sĩ Hoàng Dũng là người lạc quan, vui tươi. Nam nghệ sĩ luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. “Anh ấy rất mạnh mẽ. Tôi từng làm một chương trình chung với anh Dũng, anh ấy rất năng động, minh mẫn", Ngân Quỳnh nói. Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định sự ra đi của NSND Hoàng Dũng là mất mát cho nghệ thuật nước nhà. “Khó tìm một nghệ sĩ lớn tuổi mà bản lĩnh, năng động như anh ấy. Anh luôn cập nhật, sáng tạo những nét diễn mới chứ không đứng im một chỗ, khiến vai diễn của anh không có gì để phê bình cả. Điều đó khiến tôi rất nể phục anh", nữ diễn viên Về nhà đi con bộc bạch.

Ngân Quỳnh bàng hoàng khi hay tin NSND Hoàng Dũng qua đời Ảnh: FBNV

Trong khi đó, diễn viên Thu Quỳnh bật khóc nức nở khi chia sẻ với chúng tôi về NSND Hoàng Dũng. Với nữ diễn viên Quỳnh búp bê, cô gọi NSND Hoàng Dũng là ba với sự yêu thương và kính trọng. Thu Quỳnh tâm sự, diễn viên Người phán xử rất thương cô và con trai của mình, sẵn sàng che chở cho mẹ con cô những lúc khó khăn nhất. “Giờ phút này tôi thật sự không giữ được bình tĩnh, không biết phải nói như thế nào. Tôi với ba có rất nhiều kỷ niệm với nhau, nhưng tôi nhớ nhất là lúc mình trải qua cú sốc lớn nhất trong cuộc sống, hai mẹ con vất vả nhất. Lúc đó ba luôn sẵn sàng che chở, chia sẻ và yêu thương hai mẹ con tôi. Đó là tấm chân tình mà tôi nghĩ không phải ai cũng làm được điều đó. Ba cũng là người tôi rất biết ơn”, cô nghẹn ngào.