Seungri sắp bị xét xử, đối mặt 8 tội danh

Trước đây Seungri bị truy tố không giam giữ với các tội danh làm trung gian cho dịch vụ mại dâm, đánh bạc và vay tiền bằng ngoại tệ. Đáng chú ý, cáo trạng của công tố viên còn bao gồm các cáo buộc tổ chức mại dâm từ tháng 9.2015-1.2016 cho người nước ngoài và lan truyền ảnh nhạy cảm của phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ thông qua Kakao Talk.

Hôm 3.6, Yoo In Seok - cựu CEO của công ty đầu tư Yuri Holdings đồng thời là đối tác làm ăn của cựu thành viên nhóm nhạc BigBang đã thừa nhận tất cả cáo buộc liên quan đến Burning Sun, bao gồm: tham ô quỹ kinh doanh của công ty, môi giới mại dâm, vi phạm luật an toàn thực phẩm, vi phạm những quy định kinh tế. Lần này, nhiều cư dân mạng xứ kim chi hi vọng rằng Seungri sẽ chịu mức án thích đáng sau loạt bê bối chấn động giới giải trí.