Sự nghiệp diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn 3 năm sau cơn sốt ‘Diên Hi công lược’

Trải qua hơn 5 dự án, diễn xuất của nàng “Ngụy Anh Lạc” của Diên Hi công lược vẫn ở mức “lên xuống thất thường”, đôi khi còn dấy lên tranh cãi rầm rộ. Vài dân mạng còn mỉa mai thành công của Ngô Cẩn Ngôn với Diên Hi công lược là một sự may mắn cực kỳ lớn

ẢNH: WEIBO NV