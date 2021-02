Sự nghiệp Elizabeth Olsen trước khi trở thành ‘phù thủy’ Wanda của Marvel

Elizabeth Olsen sinh năm 1989 và là con gái thứ 3 trong một gia đình trung lưu ở California, Mỹ. Hai năm trước khi cô được sinh ra, các chị gái của cô, cặp song sinh Mary - Kate và Ashley Olsen đã trở thành sao nhí nhờ tham gia vào phim truyền hình đình đám Full house (1987). Lớn lên bên cạnh những người chị nổi tiếng nhưng nàng Wanda của Marvel lại có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô thi thoảng được bố mẹ dẫn đến phim trường thăm các chị nhưng hoàn toàn không có hứng thú gì với ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của làng giải trí

Lúc 5 tuổi, bố mẹ Elizabeth Olsen muốn cho con gái thử đóng phim nên đã đăng kí cho cô casting trong phim How the west was fun và nhờ đó nữ diễn viên có được vai diễn đầu đời. Tuy nhiên khi càng trưởng thành, Elizabeth Olsen phải chứng kiến cuộc sống riêng tư của các chị gái bị làm phiền ra sao bởi các tay săn ảnh. Việc ô tô gia đình cô bị cánh báo chí đuổi theo như cơm bữa đã khiến cô nhận ra nhiều mặt trái của sự nổi tiếng và hoàn toàn chán ghét môi trường đầy thị phi của ngành giải trí.

Nữ diễn viên từ bé đã được làm quen với môi trường nghệ thuật ẢNH: INSTAGRAM Elizabeth Olsen (ngoài cùng bên trái) cùng với mẹ và các chị, em trai ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, ở độ tuổi thiếu niên, Elizabeth càng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và nhận được sự chú ý của nhiều thầy cô giáo. Giáo viên dạy môn kịch nói của Elizabeth Olsen tại trường trung học đã phát hiện ra tài năng hiếm có của nữ diễn viên. Người này đã thuyết phục học trò nhỏ đi theo con đường diễn xuất nghiêm túc.

Từ đó, Elizabeth Olsen cảm thấy được truyền cảm hứng và quyết định đăng kí nhập học trường nghệ thuật New York University Tisch School of the Arts. Khi còn là sinh viên, Elizabeth Olsen giành được nhiều vai diễn ấn tượng trong các vở nhạc kịch Dust và Impressionism. Được biết, sau khi tốt nghiệp diễn xuất ở New York, Elizabeth Olsen từng nghĩ sẽ tập trung trở thành nghệ sĩ sân khấu vì thấy không thoải mái trước ống kính. Nhưng cô đã lọt vào “mắt xanh” của quản lý hiện tại, người đã đưa người đẹp trở lại với sự nghiệp diễn viên điện ảnh.

Có hai chị gái từng là sao nhí và sau này là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Elizabeth Olsen (giữa) luôn cảm thấy dè chừng với sự hào nhoáng của showbiz ẢNH: GETTY Elizabeth Olsen từng gây ấn tượng với vai diễn trong show broadway Impressionism ẢNH: GETTY

Vì chỉ tham gia các dự án phim độc lập nên tên tuổi của Elizabeth Olsen trong giới điện ảnh vẫn không mấy nổi trội. Đến tận lúc này, nữ diễn viên vẫn nhất quyết không muốn hưởng lây danh tiếng của hai chị hay nhờ họ giúp đỡ móc nối các mối quan hệ. Vận may chỉ đến với Elizabeth Olsen vào năm 2011 khi cô nhận được vai diễn trong phim Martha Marcy May Marlene. Vào vai một cô gái mắc chứng hoang tưởng sau khi chạy thoát khỏi một giáo phái bí hiểm, Elizabeth Olsen nhận được sự chú ý của giới phê bình và trở thành một hiện tượng mới tại Liên hoan phim Sundance 2011. Cùng năm, nữ diễn viên sinh năm 1989 tiếp tục tạo tiếng vang khi xuất hiện trong phim kinh dị Silent house. Những vai diễn sau đó của Elizabeth Olsen trong Red light (2012), Liberal arts (2012) và Very good girls (2013) cũng được công chúng đón nhận tốt. Tháng 1.2013, Elizabeth được đề cử giải BAFTA Rising Star.

Ở thời điểm đó, các nhà phê bình gọi Elizabeth Olsen là “cô diễn viên từ trên trời rơi xuống” vì sự nghiệp hết sức mờ nhạt trước đó. Chỉ sau Liên hoan Sundance, người ta mới giật mình nhận ra nữ diễn viên trẻ tuổi này chính là em gái của Mary-Kate và Ashley Olsen. Đến mức cha của Elizabeth Olsen còn phải ngạc nhiên thốt lên: “Chẳng phải họ nên biết là con đã ở trong ngành công nghiệp điện ảnh này cả đời rồi sao? Báo chí nên biết là con gái bố đã làm việc cật lực thế nào suốt thời gian qua”. Và dẫu cho con đường thăng tiến có trắc trở gấp đôi, gấp ba các chị mình, Elizabeth Olsen vẫn đón nhận thành công vô cùng điềm tĩnh và nhẹ nhàng. “Vấn đề chỉ là đúng nơi, đúng thời điểm thôi mà”, cô nói.

Sau khi được phát hiện bởi một công ty quản lý tài năng ở Hollywood, Elizabeth Olsen đóng chính trong nhiều phim độc lập nhưng không tạo được tiếng vang ẢNH: IFC FILMS Elizabeth Olsen trong phim Martha Marcy May Marlene, bộ phim giúp cô được giới hàn lâm chú ý ẢNH: FOX

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Elizabeth Olsen chính là lúc cô chính thức trở thành Wanda (hay Scarlet Witch) của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel. Khán giả toàn cầu dường như phát cuồng khi được chiêm ngưỡng một Wanda đầy quyến rũ và quyền năng xuất hiện trong đoạn kết của Captain America: Winter Soldier. Vào năm 2015, Elizabeth Olsen có màn ra mắt chính thức đầy ấn tượng trong bom tấn Avengers: Age of Ultron. Với ngoại hình bốc lửa xen lẫn chút bí hiểm cộng thêm thần thái mạnh mẽ, Elizabeth Olsen đã mang đến một phiên bản Scarlet Witch đầy sức hút, thậm chí còn được đánh giá là vượt trội so với hình tượng trong truyện tranh. Cô tiếp tục góp mặt trong loạt phim tiếp theo của Marvel gồm Captain America: Civil War. Avengers: Infinity War và Avengers: End game

Vai diễn Wanda (hay Scarlet Witch) đã một bước đưa tên tuổi của Elizabeth Olsen lên hàng sao. Số lượng người hâm mộ của nữ diễn viên tiếp tục tăng chóng mặt kể từ khi phim truyền hình WandaVision ra mắt trên Disney+ đầu năm 2021. Khi Marvel sản xuất riêng một phim truyền hình cho nhân vật Wanda, Elizabeth Olsen có dịp khơi sâu hơn nội tâm của nhân vật điện ảnh gắn liền với tên tuổi mình. Với thời lượng xuất hiện khá ngắn ở các phim siêu anh hùng trước, Elizabeth Olsen chỉ cần tỏ ra xinh đẹp và quyền lực là đã đủ để các “mọt phim” say lòng. Nhưng với WandaVision, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã quá xuất sắc khi mang đến một phiên bản Wanda hài hước, quyền lực nhưng cũng đầy nội tâm và mâu thuẫn tâm lý.

Sự nghiệp Elizabeth Olsen sang trang khi gia nhập đội ngũ siêu anh hùng của Marvel vào năm 2015 ẢNH: GETTY Elizabeth Olsen thủ vai Wanda, một trong những phù thủy có năng lực mạnh nhất trong các siêu anh hùng ẢNH: MARVEL Phim truyền hình WandaVision được Disney và Marvel đầu tư riêng cho nhân vật Wanda tiếp tục tạo cơ hội cho Elizabeth Olsen tỏa sáng ẢNH: DISNEY Elizabeth Olsen đang gặt hái quả ngọt sau nhiều năm nỗ lực trong ngành công nghiệp điện ảnh ẢNH: GETTY