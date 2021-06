Tài tử 'Call Me By Your Name' đi cai nghiện sex

Ngày 9.6, tờ Fox News đưa tin Armie Hammer tự nguyện điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Florida để cai nghiện tình dục, ma túy và rượu. Theo tờ Vanity Fair, Armie Hammer bịn rịn chào tạm biệt vợ cũ cùng 2 con trước khi lên máy bay rời đảo Grand Cayman (Anh) tới Florida (Mỹ) vào ngày 29.5. Một nguồn tin thân cận với sao phim Call Me By Your Name cho biết nam diễn viên đã liên lạc với vợ cũ Elizabeth Chambers xin giúp đỡ, đồng thời cam kết sẽ ở lại cơ sở điều trị cho đến khi hồi phục tinh thần, thể chất.