Tạo hình của Tiêu Chiến trong phim mới 'gây sốt'

Được biết, Ngọc cốt dao cũng chính thức khai máy trong ngày 29.3. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt, do Tencent sản xuất. Dự án do Tưởng Gia Tuấn làm tổng đạo diễn, Ngô Nghênh Doanh phụ trách kịch bản.

Có thể nói, sau gần 1 năm lao đao vì sự kiện fan quá khích gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic AO3 (Archive of Our Own) và Lofter, Tiêu Chiến đang dần trở lại mạnh mẽ. Dù vậy, mỹ nam 30 tuổi vẫn phải mệt mỏi vì anti fan . Các hoạt động hay lịch chiếu phim đều phải “đánh úp” để tránh tình trạng anti fan gây khó dễ.