Thần tượng xứ Hàn thừa nhận là người vô tính

Jo Kwon sinh năm 1989, lần đầu ra mắt vào năm 2008 với tư cách là thủ lĩnh nhóm nhạc nam 2AM. Bên cạnh sự nghiệp ca hát nổi bật, ngôi sao 8X còn tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như: We got married, Family Outing 2, Star King, Invincible Youth S2, Come To Play, Star Dance Battle… Cho đến hiện tại, Jo Kwon là thần tượng hiếm hoi của làng giải trí xứ kim chi có đủ dũng cảm công khai xu hướng giới tính bản thân.