Thủy Tiên: 'Tiền thì ít, dân thì đông, phải làm cho kỹ'

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về hành trình làm từ thiện của mình. Nói về quy trình phát tiền hỗ trợ người dân, Thủy Tiên cho biết sau khi có danh sách từ địa phương, nhóm của cô sẽ kết hợp cùng người dân đi xác minh từng vùng, xem đời sống của người dân ở đâu khó khăn thì giúp trước. Bà xã Công Vinh cho biết có một số trường hợp kêu gọi nhờ giúp, tuy nhiên, khi đi thực tế thì người dân ở đó khá ổn, có nhà hai tầng, con cái đi làm nước ngoài nên cô quyết định ưu tiên những nơi khó khăn hơn. Bởi lẽ nữ ca sĩ cho biết: “Tiền thì ít, dân thì đông, phải gói ghém làm cho kỹ".

Thủy Tiên khẳng định cô không làm từ thiện theo hướng “thích cho nhiêu thì cho” mà trong danh sách đưa ra đều phải xác minh rõ ràng. Cụ thể, người dân ở vùng nghèo, ngập sâu và quanh năm suốt tháng không có đoàn từ thiện nào ghé đến thì cô gửi hỗ trợ 10 triệu đồng. Cô kể: “Mọi người nhìn vùng Tiên cho 10 triệu, vừa nói xong tất cả bà con 80% là bật khóc ngay tại chỗ vì họ quá khổ và như vớ được chiếc phao, Tiên cũng nhiều khi rớt nước mắt khi phát tiền vì nhìn họ sao mà thương quá. Vùng ngập vừa hoặc ít và nghèo nhưng các đoàn từ thiện có thể tiếp cận được Tiên hỗ trợ ít hơn một chút, 6 triệu, 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu là đều cân nhắc từ tình hình thực tế người dân nơi đây mà hỗ trợ, không phải đi làm tự phát cảm tính như một số ý kiến chủ quan đâu”.

Thủy Tiên chia sẻ về hành trình làm từ thiện của mình, thu hút sự quan tâm của công chúng Ảnh: Chụp màn hình

Nói thêm về hành trình từ thiện của mình, bà xã Công Vinh chia sẻ thêm: “Người dân đa số khó khăn nên có một vài nơi khi phát tiền, họ bị thiếu kiểm soát cào rách tay Tiên luôn á, vết thương có chút xíu mà đau rát và lâu lành... Nhưng thay vì bực tức thì Tiên nghĩ thấy thương họ hơn, tại người ta khổ quá nên mới như thế. Thương còn không hết giận làm gì tội họ. Còn việc bảo rằng do Tiên từ thiện cho tiền nên giờ đa số ai cũng trông tiền cho bánh chưng họ đem bỏ. Thật sự bánh chưng ai cho Tiên ăn ngay và luôn, đang thèm ghê nè. Là do vận chuyển không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư, không ăn được chứ không phải người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu, nói vậy tội họ lắm”.

Thủy Tiên kể trong hành trình giúp đỡ bà con miền Trung, cô vẫn chịu nhiều sự ganh ghét, đặt điều từ người bên ngoài khiến bản thân không khỏi buồn lòng. Tuy nhiên, khi đến địa bàn, thấy người dân đứng đợi ngoài mưa từ sớm, cô quên hết những cảm xúc tiêu cực. “Trên đời này chỗ nào cũng có tích cực và tiêu cực, giống như ngày thì phải có đêm, mưa thì phải có nắng. Nên thay vì nhìn vào tiêu cực thì hãy nhìn vào những mặt tích cực như hôm qua có vài bác đi nhận tiền mà ngồi một góc, kêu bác ra nhận bác bảo thôi tôi nhường cho người ta nhận hết đi tôi nhận sau cũng được lo gì. Rồi mặc ai chen lấn, khi xong hết không còn ai nữa bác mới lên nhận phần mình. Tự nhiên thấy cuộc đời này nó đẹp làm sao. Cứ nhìn thấy ai còn chưa tốt thì mình thương, nhìn thấy ai tốt thì mình vui. Vậy đi, đời sống được mấy tí suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu”, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc trải lòng.

Thủy Tiên xót xa khi người dân đứng ngoài trời mưa từ sớm để chờ nhận hỗ trợ Ảnh: FBNV