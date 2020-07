'Tiểu tam' Han So Hee xấu hổ vì bê bối lừa đảo của mẹ

Ngày 19.7, công chúng xôn xao khi trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện một bài đăng tố mẹ của Han So Hee - nữ diễn viên nổi tiếng của Thế giới hôn nhân là chuyên gia lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc.

Cụ thể, người này tố mẹ Han So Hee điều hành một "quỹ tiết kiệm" (gần giống như chơi hụi ở Việt Nam), các thành viên của hội sẽ trả góp hằng tháng và số tiền lớn được luân chuyển giữa họ. Người này cho biết bản thân tham gia từ tháng 10.2015 - 8.2016, mỗi tháng đóng 2.450.000 won (47 triệu đồng), tổng cộng 26.950.000 won (519 triệu đồng) nhưng chưa rút được thì mẹ nữ diễn viên đã biến mất. Khi dọa báo cảnh sát, mẹ Han So Hee mới chịu liên lạc và nói rằng bà đã tiêu hết tiền.

"Nhiều thành viên trong nhóm dọa kiện nên bà ta đã đưa ra hình thức trả lại tiền cho mọi người theo từng tháng. Nhưng bà ta lại đổi số điện thoại lần nữa rồi biến mất. Ngay cả khi tôi không cần tiền lãi, chỉ muốn lấy lại tiền gốc thì bà ta cũng chỉ hứa sẽ trả lại cho tôi khi con gái thành công và nổi tiếng. Tôi thậm chí đã đến công ty của Han So Hee ở Seoul để tìm bà ta mà không được. Tôi muốn dùng số tiền đó để hoàn thành giấc mơ của mình nên hiện đang rất khổ sở. Tôi cũng không mong lấy lại được nữa rồi nên chỉ muốn bà ta bị pháp luật trừng trị. Mỗi khi nhìn thấy con gái bà ta trên truyền hình, tôi rất tức giận, không thể ngừng thắc mắc rằng liệu cô ấy có đang sử dụng tiền của tôi hay không. Tâm trạng tôi vô cùng hỗn loạn khi con gái của kẻ lừa đảo trở thành diễn viên nổi tiếng", nạn nhân chia sẻ trên diễn đàn Pann.

Han So Hee trong Thế giới hôn nhân

Chỉ sau thời gian ngắn tin tức nổ ra, Han So Hee đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh những người cảm thông cho cô, một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên nên chịu trách nhiệm với những gì mẹ đã làm. Không để công chúng thắc mắc lâu, Han So Hee đã chính thức lên tiếng về sự việc thông qua mạng xã hội.

"Đầu tiên, tôi không tự khẳng định mình hiểu hết mọi thứ nhưng tôi muốn xin lỗi nạn nhân, người đã viết bài trong khi bản thân đang chênh vênh vô cùng. Tôi tin rằng họ đang gặp phải tình cảnh mà dù tôi có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể an ủi được họ. Tôi cũng muốn chân thành xin lỗi tất cả những ai đã cảm thấy khó chịu hay bị tổn thương bởi sự việc này. Tôi chân thành xin lỗi sâu sắc. Tôi chịu nỗi xấu hổ này và viết lá thư sau với hi vọng sẽ không có thêm nạn nhân nào nữa. Khi tôi mới 5 tuổi, bố mẹ tôi ly dị và tôi được bà ngoại nuôi nấng. Đến lúc vào cấp 3, tôi chuyển tới trường mới ở Ulsan, nơi mẹ tôi sống nhưng khi đó tôi vẫn ở cùng với bà. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Seoul và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như hiện tại", Han So Hee lên tiếng.