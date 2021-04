Trịnh Thăng Bình 'tuyên chiến' với hai thần tượng Hàn Quốc trên sóng truyền hình

Trong tập đầu tiên của chương trình Ăn đi rồi kể , MC Đại Nghĩa cùng hai khách mời là S.T Sơn Thạch và Kaity Nguyễn được thưởng thức hành trình khám phá ẩm thực Hàn Quốc của Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi và hai thành viên nhóm Oh My Girl. Không chỉ mang đến những món ăn đặc sắc từ xứ sở kim chi, Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi còn khiến khán giả và các nghệ sĩ ganh tị khi được trải nghiệm những địa điểm đang được giới trẻ Hàn yêu thích và lắng nghe những câu chuyện đời thường của các idol K-Pop.

Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi hào hứng dạo phố cùng hai thành viên nhóm Oh My Girl

Trong quá trình gặp gỡ hai thành viên nhóm nhạc Oh My Girl, giọng ca Người ấy đã bị Diệu Nhi "gài kèo". Cụ thể, khi hai nữ ca sĩ thể hiện mong muốn đến Đà Nẵng tham quan và nhận được sự ủng hộ của Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi lập tức lên tiếng: "Khi nào Oh My Girl ghé thăm Việt Nam, Trịnh Thăng Bình sẽ trở thành hướng dẫn viên dắt mọi người đi chơi và lo toàn bộ chi phí". Điều này khiến hai thành viên nhóm nhạc nữ vô cùng thích thú. Trong khi đó, giọng ca Bức bình phong lại thể hiện sự lo lắng và tìm cách "tránh né" khiến mọi người bật cười.