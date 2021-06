'Trùm' lồng tiếng phim Nhật Bản lấy vợ kém 32 tuổi

Hôm 14.6, Koichi Yamadera thông báo trên trang cá nhân rằng ông đã kết hôn với Robin Shoko Okada. Truyền thông Nhật Bản tiết lộ cặp đôi lệch tuổi này nộp giấy đăng ký kết hôn ngày 9.6, chỉ hơn 1 tuần trước khi nam diễn viên lồng tiếng kỳ cựu này chính thức bước sang tuổi 60.

Koichi Yamadera nam diễn viên lồng tiếng hàng đầu tại Nhật Bản với 36 năm kinh nghiệm. Ông từng góp phần thổi hồn vào các bộ phim hoạt hình như: Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion, Ninja Scroll, Dragon Ball Super, Batman Ninja, Donald Duck… và các tác phẩm thuộc thương hiệu Pokémon. Nam diễn viên cũng đảm nhiệm vai trò lồng tiếng cho những nhân vật của Will Smith Brad Pitt , Eddie Murphy, Châu Tinh Trì … khi các bộ phim do họ đóng chính được ra mắt tại xứ phù tang. Với khả năng biến hóa giọng nói đa dạng, lồng tiếng cho đủ kiểu nhân vật, Koichi Yamadera từng hai lần đứng đầu cuộc bình chọn Những diễn viên lồng tiếng xuất sắc nhất Nhật Bản của TV Asahi. Nghệ sĩ này cũng là Diễn viên lồng tiếng anime được yêu thích nhất 2017 do Niconico khảo sát.