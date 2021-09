Tung video tiết lộ mang thai lần 2, Kylie Jenner gây 'bão' mạng xã hội

Trong bài viết Instagram mới nhất, Kylie Jenner thông báo tin vui bằng video dài 1 phút 30 giây mở đầu với cảnh cô phát hiện mang thai sau khi test bằng que thử và khoe với Travis Scott khiến nam rapper vô cùng phấn khích. Đoạn phim ngắn cũng ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mỹ nhân 24 tuổi khi chia sẻ tin vui với gia đình hay đi siêu âm cũng như hình ảnh vòng hai dần to vượt mặt. Video kết thúc với cảnh Stormi - con gái đầu của Kylie và bạn trai lâu năm, đang hôn lên bụng mẹ.

Thông tin trên không khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó không lâu, nhiều nguồn tin tiết lộ Kylie Jenner và bạn trai rapper đang chuẩn bị chào đón nhóc tì thứ hai. “Kylie đã mang thai được vài tháng và bụng to lên trông thấy, cô ấy rất phấn kích”, nguồn tin tiết lộ với People. Người này tiếp tục: “Cô ấy đã luôn muốn sinh cho Stormi một người em và rất thích được làm mẹ, Kylie rất vui vì mình và Travis lại có con. Cô ấy tận hưởng thai kỳ một cách riêng tư và chỉ dành thời gian bên người thân, gia đình”.

Kylie Jenner và Travis Scott hẹn hò từ năm 2017 và đón con gái đầu lòng Stormi hồi tháng 2.2018. Tuy nhiên, họ bất ngờ chia tay vào tháng 10.2019, cùng chia sẻ nghĩa vụ nuôi dưỡng con gái chung và giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cặp đôi 9X sống chung trong mùa dịch. Hồi tháng 6, nguồn tin thân cận với đôi trẻ tiết lộ họ trở nên thân thiết hơn trong những tháng gần đây. Người này tiết lộ vói People: “Mặc dù luôn hòa thuận nhưng giữa họ có một nguồn năng lượng khác nhau. Kylie và Travis đang rất gắn bó nhưng không bao giờ đặt bất kỳ áp lực nào lên mối quan hệ của cả hai. Trọng tâm của bộ đôi là trở thành người bạn đồng hành tốt nhất với đối phương”.

Kylie Jenner sinh năm 1997, cô nổi tiếng nhờ tham gia chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Tận dụng sức hút, người đẹp mở thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình và giàu lên nhanh chóng. Doanh nhân 9X từng 2 năm liên tiếp được được Forbes vinh danh là nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới trước khi bị tước danh hiệu này vào năm ngoái vì khối tài sản thực tế chưa chạm mốc tỉ đô. Theo số liệu của Forbes hồi tháng 4.2021, Kylie Jenner hiện sở hữu khối tài sản khoảng 700 triệu USD. Người đẹp 24 tuổi cũng là cái tên đình đám trên Instagram với hơn 265 triệu người theo dõi và đăng tải những hình ảnh sexy, táo bạo cũng như khoe cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh.