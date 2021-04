Tượng đài nhan sắc Ý Monica Bellucci trẻ trung, gợi cảm khó tin ở tuổi U.60

Trên Instagram, Monica Bellucci khiến người hâm mộ thổn thức khi chia sẻ bộ ảnh tuyệt đẹp đăng trên tạp chí Madame Figaro số mới nhất. Mỹ nhân sinh năm 1964 gây thương nhớ nhờ nhan sắc tươi trẻ với những đường nét thanh thoát cùng làn da không tì vết. Vóc dáng mảnh mai cùng những đường cong khó rời mắt của nữ diễn viên người Ý cũng chẳng thay đổi nhiều so với thời đỉnh cao. Nhờ sắc vóc hoàn hảo ở tuổi U.60, sao phim Malèna vẫn tự tin diện những trang phục bó sát, gợi cảm khoe thân hình nảy lửa. Bên dưới mục bình luận, dân mạng thi nhau cảm thán về nhan sắc không tuổi của Monica Bellucci, cho rằng thời gian dường như vẫn luôn dịu dàng với “người đàn bà đẹp” của nước Ý.

Sinh năm 1964 tại Ý, Monica Bellucci được biết đến là một diễn viên, biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh thế giới đồng thời được ví như “món quà được Chúa ban tặng”. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim ở Ý sau đó là Mỹ, Pháp. Mỹ nhân nức tiếng nổi đình đám với các tác phẩm: The apartment, Malèna, Ma trận (phần 2 và 3), The Brothers Grimm, Don't Look Back, Spectre ( James Bond phần 24)… Những năm qua, tượng đài nhan sắc Ý vẫn miệt mài đóng phim. Mới đây nhất, cô được nhìn thấy trên trường quay phim mới The Befana Comes At Night 2: The Origins với tạo hình phù thủy.