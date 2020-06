Việt Hương tiếp tục 'phản ứng' cách làm MC của Lê Dương Bảo Lâm

Tập 14 Lò võ tiếu lâm 2020 lên sóng với sự tranh tài của thí sinh An An trước dàn giám khảo gồm nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Trung Dân và nghệ sĩ Hoàng Sơn. Vừa mới nghe qua phần giới thiệu nghề nghiệp của thí sinh là kỹ thuật viên sửa máy game, shipper và bán cả hàng online thì Lê Dương Bảo Lâm bỗng hào hứng. Nam MC hỏi: “Dạo này bán hàng được không? Em có cần người livestream không?”. Trước lời đề nghị của nam diễn viên, An An thẳng thừng từ chối khiến nam MC khó chịu, liền “lật mặt" ngay với thí sinh.

Lê Dương Bảo Lâm hỏi An An chuẩn bị được mấy tiết mục cho đêm thi và được nam thí sinh tiết lộ đã “dắt túi” 3, 4 tiểu phẩm. Sau đó, diễn viên hài mỉa mai: “Có qua được vòng 1 không mà đòi chuẩn bị 3, 4 tiểu phẩm” khiến An An ấp úng không nói nên lời. Thấy vậy Việt Hương lên tiếng: “Cái gì vậy Lâm. Em tạo áp lực cho An An quá vậy, người ta bất an luôn rồi kìa”. Vẫn ấm ức, Lê Dương Bảo Lâm hỏi lại lần nữa: “Vậy có nhận livestream không?”. Dù đã gây áp lực song nam diễn viên phải nhận lại lời từ chối phũ phàng từ An An trong khi khán giả được phen cười không ngớt.

Mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả lẫn giám khảo, thí sinh An An gây tiếc nuối khi dừng chân ở vòng thứ tư Ảnh: BTC

Bước vào vòng thi đầu tiên, với tiểu phẩm mang tên Thả thính, An An đã không ngừng nói ra những câu ngôn tình gây sốt. Tuy nhiên, những màn bày tỏ tình cảm đó thực chất chỉ là đang quảng cáo cho dịch vụ mà anh đang làm khiến khán giả bật cười. Dù nhận được lời khen ngợi từ khán giả song An An phải đối mặt với sự khó tính của Lê Dương Bảo Lâm. Diễn viên hài nói: “Ở đây là lò võ chứ không phải lò thả thính đâu mà thả quá trời quá đất như vậy. Ở ngoài có thả thính người yêu như vậy không?”. Trước câu hỏi này, thí sinh tiết lộ mình chưa có bạn gái. Sau đó, khi nam MC tiếp tục hỏi người trợ diễn là ai thì An An đáp: “Đây là vợ em" khiến ai cũng bất ngờ.

Giám khảo Việt Hương nhận xét: “Chủ đề tiểu phẩm rõ ràng, ngắn gọn, súc tích, bạn trợ diễn cũng hỗ trợ rất tốt”. Nghệ sĩ Trung Dân cũng nêu quan điểm: “Tôi thấy cũng vui, tiểu phẩm hoàn chỉnh. Bạn đã chọn một thông điệp gần gũi và đi sát với đời sống của giới trẻ ”. Ở vòng hai, An An tiếp tục khiến Việt Hương phấn khích vỗ tay không ngừng với tình tiết bất ngờ và thú vị ở phần quảng cáo cuối tiểu phẩm. Phần thi chưa kết thúc nhưng An An đã nhận được ngay 2 sự đồng ý từ giám khảo Việt Hương và Hoàng Sơn, cầm chắc chiếc vé bước vào vòng ba.

Sau đó, An An gửi tới khán giả tiểu phẩm có tên Ăn trộm nhưng vẫn giữ nguyên nét quảng cáo sản phẩm như hai vòng trước. Nghệ sĩ Trung Dân nhận xét: “Tụi con phải diễn gọn lại để đưa ra được mục đích cuối cùng. Nhưng với sự duyên dáng và hài hước của con, mọi người sẽ chấp nhận cho con bước thêm một vòng nữa”. Thuận lợi bước vào vòng bốn, tuy vẫn giữ được nét diễn riêng của mình nhưng An An lại không được giám khảo đánh giá cao với tiểu phẩm Nội gián. Việt Hương nhận xét: “4 phút đầu là được rồi, mua thêm thời gian là bị dư. 3 vòng đầu An An diễn rất an tâm nhưng đến vòng này diễn bất an luôn, không rõ mục đích của kịch bản. Nếu quảng cáo tình cảm anh em gia đình thì em phải đúc kết một cái gì đó đắt nhất”. An An tiếc nuối chia tay chương trình với giải thưởng trị giá 6,5 triệu đồng.