Vóc dáng quyến rũ của mỹ nhân lai 20 tuổi nhóm Momoland

Cuối tháng 10.2020, Nancy cùng các chị em nhóm Momoland tái xuất Kpop với single Ready or not. Ca khúc có giai điệu rộn ràng bắt tai và vũ đạo sôi động, song lại không đạt thành tích cao như mong đợi so với những bản hit trước của Momoland như Bboom Bboom, Baam, I’m so hot…

ẢNH: INSTAGRAM NV