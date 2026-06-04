Giải Việt Nam Tôi Đó 2026 tạo sân chơi đặc biệt cho các chân chạy hàng đầu

Hệ Elite sẽ nâng tầm giải chạy

Theo thông tin từ ban tổ chức, hệ Elite được phối hợp triển khai cùng cộng đồng chạy bộ Happy Feet. Dữ liệu từ Vietnam Best Marathon cho thấy hiện có khoảng 3.500 VĐV trên cả nước đáp ứng các tiêu chuẩn thành tích mà hệ Elite đặt ra.

Đáng chú ý, từ năm 2026, mô hình Elite sẽ không chỉ xuất hiện tại giải chạy Việt Nam Tôi Đó mà còn được áp dụng đồng bộ trong hệ thống Zaha Legacy Marathon. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng chuyên nghiệp hóa của các giải chạy phong trào tại Việt Nam, khi số lượng runner có thành tích tốt liên tục gia tăng trong những năm gần đây.

Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 sẽ có thay đổi đặc biệt ẢNH: BTC

Để được xét tham gia hệ Elite, VĐV phải đáp ứng các chuẩn thành tích tương đối khắt khe. Ở cự ly half marathon, nam phải đạt dưới 1 giờ 33 phút và nữ dưới 1 giờ 40 phút. Đối với marathon, chuẩn thành tích lần lượt là dưới 3 giờ 10 phút đối với nam và dưới 3 giờ 40 phút đối với nữ.

Kết quả phải được ghi nhận tại các giải đấu chính thức trong vòng 12 tháng gần nhất hoặc được xác thực thông qua hệ thống Vietnam Best Marathon. Ban tổ chức cho biết sẽ không công nhận các kết quả tự chạy. Ngoài ra, chỉ những người đã sở hữu bib tham dự giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 mới đủ điều kiện đăng ký xét duyệt hệ Elite.

Theo ông Trần Lưu Ngọc Anh, Giám đốc Công ty CP Zaha Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải, việc xây dựng hệ Elite nhằm ghi nhận những VĐV theo đuổi mục tiêu thành tích cao và duy trì quá trình tập luyện nghiêm túc trong thời gian dài.

Sự xuất hiện của hệ Elite được xem là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Nếu như trước đây đa số giải chạy tập trung vào việc mở rộng số lượng người tham gia, thì những năm gần đây nhiều đơn vị tổ chức bắt đầu chú trọng hơn đến nhóm VĐV có trình độ chuyên môn cao, thông qua việc thiết lập chuẩn thành tích, bảng xếp hạng hoặc các hạng mục thi đấu riêng biệt.

Thực tế cho thấy số lượng runner Việt Nam chinh phục các mốc thành tích dưới 3 giờ ở marathon hay dưới 1 giờ 30 phút ở half marathon đang tăng lên đáng kể. Cùng với đó là sự hình thành của nhiều nhóm tập luyện chuyên sâu, giáo án bài bản và hệ thống dữ liệu thành tích ngày càng hoàn thiện.

Trong giai đoạn đầu triển khai, ban tổ chức giới hạn số lượng VĐV Elite ở mức 200 suất. Những người được lựa chọn sẽ được hưởng một số quyền lợi riêng trước và trong ngày thi đấu như khu vực nhận racekit, làn xuất phát ưu tiên, bib nhận diện riêng và khu vực phục hồi sau cuộc đua.

Hệ Elite hứa hẹn sẽ nâng tầm các giải chạy ở Việt Nam ẢNH: BTC

Trong bối cảnh cộng đồng chạy bộ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, sự ra đời của hệ Elite được xem là một dấu ấn đáng ghi nhận. Không chỉ tôn vinh những VĐV có thành tích nổi bật, mô hình này còn góp phần lan tỏa tinh thần tập luyện nghiêm túc, khát vọng chinh phục giới hạn bản thân và văn hóa thi đấu chuyên nghiệp. Đó cũng là tín hiệu cho thấy các giải chạy trong nước đang từng bước nâng cao chất lượng tổ chức, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng runner Việt Nam.