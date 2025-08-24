Giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc 2025: Các VĐV tranh 60 bộ huy chương

Tối 24.8 tại Gia Lai, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Gia Lai tổ chức lễ khai mạc giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025.



Trọng tài tuyên thệ tại lễ khai mạc giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải đấu nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Năm nay, giải quy tụ gần 700 VĐV và HLV đến từ 39 đoàn thuộc 29 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các võ sĩ tranh tài nội dung lowkick, thi đấu cá nhân loại trực tiếp theo luật của Liên đoàn Kickboxing châu Á (WAKO) với thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút.

Các trận đấu diễn ra ở 60 bộ huy chương của 3 nhóm tuổi (13-14, 15-16, 17-18), gồm 32 hạng cân nam và 28 hạng cân nữ. Đội Gia Lai góp mặt với 60 VĐV và 5 HLV, trong đó có 8 võ sinh phong trào, đặt mục tiêu giành thành tích cao.

Theo kế hoạch, giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 31.8, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.

Giải quy tụ gần 700 VĐV và HLV đến từ 39 đoàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ban tổ chức, giải đấu không chỉ tạo sân chơi rèn luyện, cọ xát cho các VĐV trẻ mà còn là dịp phát hiện, tuyển chọn lực lượng kế cận cho các giải đấu quốc gia và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và văn hóa đặc sắc của Gia Lai đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.