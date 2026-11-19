Theo Kế hoạch số 84 ngày 17.11, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các đầu mối có thẩm quyền quản lý biên chế rà soát, thẩm định và đề xuất phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, phấn đấu giảm từ 5 - 10% theo tinh thần Kết luận số 40-KL/TW.

Việc xây dựng phương án phải xác định cụ thể mức giảm, lộ trình từng năm và giải pháp thực hiện, trên cơ sở nhiệm vụ, khối lượng công việc đã được kiểm chứng, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và khả năng cơ cấu lại đội ngũ.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm từ ngày 16 - 30.11.2026 nhằm hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 tại các cơ quan, đơn vị.

3 mốc thời gian các cơ quan, địa phương phải hoàn thành

Kế hoạch 84 xác định 3 thời hạn quan trọng trong tháng 11.2026.

Trước 10 giờ ngày 20.11: hoàn thành xác nhận khung danh mục tham chiếu và kết quả đề xuất chuẩn hóa, dữ liệu đầu vào và phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương. Các đầu mối quản lý biên chế chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và xác nhận 4 nội dung:

Khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm.

Danh mục văn bản cần tiếp tục áp dụng hoặc kiến nghị xử lý.

Phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và nhu cầu biên chế từng năm giai đoạn 2027 - 2031.

Danh mục những nội dung chưa đủ căn cứ hoặc chưa thể hoàn thành đúng thời hạn, ghi rõ nhiệm vụ, vị trí việc làm liên quan, cơ quan và cấp thực hiện, nội dung còn thiếu, nguyên nhân, cơ quan và người chịu trách nhiệm, thời hạn khắc phục và ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực, phương án biên chế...

Kế hoạch 84 của Ban Tổ chức Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu giảm 5 - 10% biên chế giai đoạn 2027 - 2031 ẢNH: MINH HOẠ bằng AI

Trước ngày 25.11: hoàn thành thẩm định phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương. Các đầu mối quản lý biên chế hoàn thành, gửi Ban Tổ chức Trung ương phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Trong đó xác định cụ thể số biên chế đề nghị giao từng năm, thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm so với năm 2026, phương án cơ cấu lại đội ngũ và những trường hợp đặc thù cần xem xét, có xác nhận của người đứng đầu theo thẩm quyền.

Trước ngày 30.11: tổng hợp, xây dựng phương án biên chế toàn hệ thống, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, đối chiếu kết quả thẩm định của các đầu mối quản lý biên chế. Đồng thời kiểm tra tính thống nhất giữa các khối, các cấp, các bộ, ngành, lĩnh vực và các loại hình cơ quan. Từ đó xem xét những trường hợp có sự khác biệt lớn về định mức, khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực để xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý.

Không yêu cầu kê khai lại, lập thêm biểu mẫu

Một điểm đáng chú ý tại Kế hoạch 84 là yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng dữ liệu, hồ sơ và bộ biểu hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, không yêu cầu kê khai lại hoặc lập thêm biểu mẫu.

Kế hoạch cũng yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đầu mối quản lý biên chế chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, xác nhận thuộc phạm vi quản lý.

Đối với phương án giảm biên chế, những trường hợp chưa bảo đảm mục tiêu giảm 5 - 10% phải giải trình rõ nguyên nhân, căn cứ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.