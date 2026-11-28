Ngày 28.11, tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức hội nghị câu lạc bộ giám đốc bệnh viện khu vực phía nam lần thứ XXIV năm 2026, chủ đề "bệnh viện thông minh, bệnh viện số, bệnh viện xanh".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong năm qua, Bộ Y tế tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng và trình Quốc hội nhiều dự án luật. Từ nay đến cuối tháng 12, Bộ Y tế sẽ tiếp tục ban hành các văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, hướng đến tăng tính linh hoạt, chủ động và thuận lợi hơn cho các bệnh viện.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng bệnh viện, đổi mới quản trị và phát huy hiệu quả tự chủ; đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bệnh viện; tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối và hỗ trợ phát triển năng lực y tế cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị câu lạc bộ giám đốc bệnh viện khu vực phía nam lần thứ XXIV năm 2026 ẢNH: DUY TÍNH





Áp lực của giám đốc bệnh viện đến từ đâu?

Về nâng cao chất lượng bệnh viện, đổi mới quản trị và phát huy hiệu quả tự chủ, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết vấn đề tự chủ bệnh viện đang được rà soát, đánh giá để tháo gỡ khó khăn. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72, kết luận của Thường trực Ban Bí thư đã giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá vấn đề tự chủ bệnh viện, trong bối cảnh còn những vướng mắc liên quan đến tính giá dịch vụ khám chữa bệnh và đầu tư.

Bộ trưởng nhấn mạnh tự chủ không chỉ là vấn đề tài chính. Quan trọng hơn là nâng cao năng lực quản lý, chất lượng chuyên môn, hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng phục vụ người bệnh. Đây là vấn đề có tác động trực tiếp đến sự phát triển của từng bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế tuyến tỉnh.

Các bệnh viện cần tiếp tục nghiên cứu những tiêu chí, quy định mới về quản lý chất lượng bệnh viện; đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Quản trị phải dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng và kết quả đầu ra theo các tiêu chí Bộ Y tế ban hành.

Bộ trưởng cho rằng chất lượng bệnh viện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở y tế, khả năng đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người dân, tiết kiệm chi phí, cải thiện thu nhập cho nhân viên và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, du lịch y tế của địa phương.

Giám đốc bệnh viện không chỉ là chuyên môn mà còn là điều hành, quản trị, định hướng và bảo đảm sự phát triển của bệnh viện ẢNH: DUY TÍNH

Đặc biệt, người đứng đầu bệnh viện phải phát huy vai trò, trách nhiệm, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị và bản lĩnh tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động của đơn vị.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ giám đốc bệnh viện là người có thể phải mất ăn mất ngủ nhiều nhất trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Bởi công việc của giám đốc không chỉ là chuyên môn mà còn là điều hành, quản trị, định hướng và bảo đảm sự phát triển của bệnh viện.

Qua tiếp xúc với các giám đốc bệnh viện, Bộ trưởng nhận thấy vấn đề chuyên môn không phải là điều khiến họ lo lắng nhất. Áp lực lớn hơn nằm ở quản trị, điều hành và tìm hướng phát triển cho bệnh viện.

Bộ trưởng bày tỏ sự chia sẻ với áp lực của các giám đốc bệnh viện, những người vừa phải điều hành hoạt động chuyên môn, vừa đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và địa phương.

Bộ trưởng mong muốn các giám đốc giữ gìn sức khỏe, tiếp tục trau dồi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh để cùng vượt qua khó khăn, thách thức. Khó khăn, thách thức trong ngành y tế sẽ không bao giờ hết, vì vậy cần tiếp tục vững vàng và phát triển.

Bộ Y tế cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn

Bộ trưởng chỉ đạo các bệnh viện phải quan tâm chăm sóc đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động.

Đối với giám đốc bệnh viện, Bộ trưởng mong muốn mỗi người thực sự là người kiến tạo tại cơ sở y tế của mình, tạo động lực cho từng nhân viên, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế luôn cam kết đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế. Khi có vướng mắc, giám đốc bệnh viện có thể trực tiếp trao đổi với các đơn vị thuộc bộ, thứ trưởng phụ trách lĩnh vực hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng cho biết nếu giám đốc nhắn tin phản ánh khó khăn, Bộ trưởng sẽ trả lời ngay trong ngày và giao nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp tháo gỡ.

Bộ trưởng mong muốn các cơ sở y tế và địa phương tiếp tục nâng cao quyết tâm, cùng Bộ Y tế phát triển ngành, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.