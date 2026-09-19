Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ: Biến cố nguy hiểm sau sinh tính bằng phút, bằng giờ

Ngày 19.9, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Hội Gây mê hồi sức TP.HCM tổ chức Hội nghị Gây mê hồi sức sản phụ khoa 2026, quy tụ các chuyên gia cùng cập nhật bằng chứng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Hội nghị với các chuyên đề tập trung nâng cao năng lực xử trí các tình huống sản khoa nguy cơ cao, hướng đến bảo đảm an toàn cho sản phụ trong quá trình sinh và điều trị.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết gây mê hồi sức trong sản khoa có những đặc thù riêng do phải đồng thời bảo đảm an toàn cho người mẹ và thai nhi. Các biến cố như thuyên tắc huyết khối, tiền sản giật, bệnh lý tim mạch, xuất huyết sản khoa, ngừng tuần hoàn hay phẫu thuật phức tạp có thể diễn biến nhanh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và khả năng ra quyết định kịp thời.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: DUY TÍNH

Đặc biệt, sau sinh hoặc sau phẫu thuật, cơ thể người phụ nữ chuyển trạng thái rất nhanh, các biến cố có thể diễn ra trong vài phút, vài giờ. Vì vậy, việc chăm sóc người bệnh ngay sau sinh hoặc sau mổ, nhất là trong 4 - 6 giờ đầu, có ý nghĩa quan trọng.

Vì vậy, bên cạnh năng lực của bác sĩ phẫu thuật, gây mê hồi sức giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn cho người bệnh trong và sau phẫu thuật.

"Trong gây mê hồi sức sản khoa, thuyên tắc huyết khối là một trong những biến cố nặng. Cục máu đông có thể làm tắc đường thở, gây ngưng thở hoặc làm tắc mạch máu đến tim, gây ngưng tim. Trước nguy cơ này, từ năm 2021, Bệnh viện Từ Dũ đã triển khai chiến lược dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong sản khoa, phẫu thuật phụ khoa và đạt nhiều kết quả", bác sĩ Trần Ngọc Hải nói.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: BVCC

Mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ thực hiện hơn 50.000 ca mổ sản và mổ phụ khoa. Trong đó, số ca huyết khối tĩnh mạch/thuyên tắc phổi được điều trị trước mổ có xu hướng trong những năm gần đây, từ vài ca 1 năm lên con số hàng chục.

Cũng theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, trong những năm qua, công tác bảo đảm an toàn trong lĩnh vực sản phụ khoa được nâng lên, là kết quả của cả một chuỗi tổ chức từ phẫu thuật, can thiệp đến theo dõi và chăm sóc người bệnh.

"Từ những kết quả đạt được, Bệnh viện Từ Dũ hướng đến mục tiêu vượt ra khỏi tầm khu vực trong lĩnh vực sản phụ khoa và gây mê hồi sức", bác sĩ Trần Ngọc Hải nhấn mạnh.