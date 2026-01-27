Giám đốc bị khởi tố vì sản xuất cả ngàn chai tương ớt giả cho bếp tập thể

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can Nguyễn Minh Quang (34 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Bị can Nguyễn Minh Quang ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra tại Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, trụ sở P.Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà do công ty sản xuất có dấu hiệu giả về chất.

Số sản phẩm này đã và đang được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Làm việc với công an, Nguyễn Minh Quang thừa nhận là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Do mục đích giảm chi phí sản xuất, Quang chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà.

Khu vực sản xuất, chế biến nước chấm, tương ớt Công ty Ngân Hà ẢNH: CACC

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ tang vật gồm 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà. Kết luận giám định xác định toàn bộ số sản phẩm nêu trên là hàng giả.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.