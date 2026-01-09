Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Trương Quốc Huy xin thôi các chức vụ tại Phú Thọ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
09/01/2026 16:54 GMT+7

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ với lý do cá nhân, và đã được Bộ Chính trị đồng ý.

Như đã đưa tin, ngày 9.1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Trương Quốc Huy xin thôi các chức vụ tại Phú Thọ- Ảnh 1.

Ông Trương Quốc Huy xin thôi các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ

ẢNH: T.N

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XV được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người tiền nhiệm của ông Phạm Đại Dương là ông Trương Quốc Huy. Theo Nhân Dân, ông Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, vì lý do cá nhân. 

Bộ Chính trị đã đồng ý cho ông Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh có liên quan, được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trương Quốc Huy, 55 tuổi, quê quán Nam Định (cũ). Ông từng là Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Từ 2016 - 2019, ông Huy làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; sau đó làm Bí thư Huyện ủy Duy Tiên.

Tháng 9.2020, ông Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam. Đến tháng 3.2025, ông Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 7.2025, ông Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (sau hợp nhất với Hà Nam, Nam Định).

Tháng 9.2025, ông Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (sau hợp nhất với Vĩnh Phúc, Hòa Bình). Ông có đơn xin thôi sau hơn 4 tháng giữ chức vụ này.

Khám phá thêm chủ đề

Trương Quốc Huy bí thư tỉnh phú thọ Phạm Đại Dương
