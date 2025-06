Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone

Ngày 15.6, tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh này, vừa được Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) kể từ ngày 12.6.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone ẢNH: BẴC BÌNH

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm (53 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa). Tháng 10.2022, khi đang giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thiếu tướng Trương Sơn Lâm (khi đó là đại tá), được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone thay cho ông Nguyễn Hồng Hiển, vừa được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.2 vừa qua, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức lễ bàn giao MobiFone.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhấn mạnh việc chuyển giao là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mới trong công tác quản lý phát triển của MobiFone, đồng thời thể hiện sự quyết tâm trong việc tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh thông tin và phát huy tối đa tiềm năng của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.