Tối 26.9, Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo về vụ án mạng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà (P.Phong Châu, tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường vụ án mạng ẢNH: CACC

Ngay sau đó, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ án.

Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã làm rõ nghi phạm gây án. Người này là Vũ Phương Nhung (48 tuổi, trú tại xã Liên Minh). Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp lấy lời khai đối với Nhung, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc.

Giám đốc công an trực tiếp lấy lời khai nghi phạm sát hại 3 người vì ghen

Theo đó, khoảng 20 giờ 10 tối 26.9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà, do mâu thuẫn tình ái, Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (37 tuổi, trú tại Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (30 tuổi, vợ Nhung). Hậu quả khiến 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (trái), Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai nghi phạm

ẢNH: CACC

Sau khi gây án, Nhung điều khiển xe mô tô Honda Wave màu xanh, đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (40 tuổi), dùng dao đâm người này, khiến nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.