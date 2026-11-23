Chiều 23.11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ông Nguyễn Mạnh Cường (giám đốc bị bắn ở thành phố Đồng Nai) đã tử vong hồi 16 giờ 50 cùng ngày, sau 7 ngày điều trị tích cực.

Báo Thanh Niên trước đó thông tin, khoảng 14 giờ ngày 17.11, tại trụ sở của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà (ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai), nghi can Nguyễn Thanh Tuấn đã sử dụng súng bắn vào đầu ông Nguyễn Mạnh Cường - giám đốc công ty này.

Hậu quả ông Nguyễn Mạnh Cường bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20 giờ 14 phút ngày 17.11.

Giám đốc bị bắn ở thành phố Đồng Nai được chẩn đoán chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện ở bán cầu não phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não và có khí trong sọ. Ngoài ra, bệnh nhân có dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải. Bệnh nhân hôn mê sâu và đã tử vong sau 7 ngày điều trị.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng do bị thương nặng, giám đốc bị bắn ở thành phố Đồng Nai đã không qua khỏi ẢNH: BVCC

Sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (thuộc xã Định Quán, thành phố Đồng Nai), rồi sử dụng súng bắn vào đầu tự tử. Sau đó, Tuấn được người dân phát hiện đưa cấp cứu, nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "giết người".