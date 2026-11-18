Liên quan đến vụ dùng súng bắn người xảy ra tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà, ngày 18.11, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang nỗ lực cứu sống bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: BVCC

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình, thân nhân người bị hại.

Đồng thời giao Công an thành phố Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ việc nêu trên, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai còn giao UBND xã Định Quán tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị hại; chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Giám đốc Công ty lâm nghiệp La Ngà nghi bị bắn vào đầu trong phòng làm việc

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 17.11, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà (xã La Ngà, thành phố Đồng Nai) phát ra tiếng nổ. Các nhân viên chạy đến thì phát hiện ông Cường bị thương ở đầu, nghi do súng bắn.

Ông Cường được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Nai, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Quán đến hiện trường điều tra, và truy tìm nghi can. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện nghi can gây ra vụ nổ là N.T.T (49 tuổi) nằm bất tỉnh tại một nghĩa địa cách hiện trường khoảng 4 km, trên đầu cũng có vết thương nghi do súng bắn.

Nghi can được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị nhưng người này sau đó đã tử vong.

Về phía bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường, sáng 18.11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tình trạng nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường bị một vết thương ở đầu, chấn thương sọ não ẢNH: H.K

Công an làm việc với nhân chứng

Hiện Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục làm việc với những nhân chứng, trong đó có bà P.T.D, người được xác định cùng đến công ty vào thời điểm xảy ra vụ việc, để điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ dùng súng bắn người tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý tổng diện tích hơn 19.000 ha, nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn (18.273 ha) và xã Định Quán (810 ha) của thành phố Đồng Nai.

Đất do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý phần lớn thuộc nhóm đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu đất rừng sản xuất với hơn 16.000 ha.

Theo phương án sử dụng đất được UBND thành phố Đồng Nai phê duyệt vào tháng 10.2026, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà được giữ lại trên 8.500 ha, bàn giao hơn 10.000 ha (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn) cho Vườn quốc gia Cát Tiên.