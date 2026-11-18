Chiều 18.11, Công an thành phố Đồng Nai đã thông tin về vụ nổ súng xảy ra ở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà (ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Cơ quan công an cho biết đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà. Nghi can là Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ở xã Định Quán).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 17.11, tại trụ sở của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà, Nguyễn Thanh Tuấn đã sử dụng súng bắn vào đầu ông Nguyễn Mạnh Cường.

Nơi nghi can Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng súng bắn vào đầu tự tử ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Giám đốc Công ty lâm nghiệp La Ngà nghi bị bắn vào đầu trong phòng làm việc

Hậu quả ông Nguyễn Mạnh Cường bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (thuộc xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) rồi sử dụng súng bắn vào đầu tự tử. Sau đó, Tuấn được người dân phát hiện đưa cấp cứu, nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.