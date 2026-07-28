Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng bị khởi tố 4 tội danh

Tối 28.7, Bộ Công an cho biết, Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thư, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng, về các tội trốn thuế, đưa hối lộ, buôn lậu và in, phát hành trái phép hóa đơn.

Đồng thời, khởi tố 1 người về tội buôn lậu, khởi tố 2 người tội đưa hối lộ, khởi tố 6 người tội nhận hối lộ và khởi tố 4 người về tội in, phát hành trái phép hóa đơn.

Cảnh sát làm việc với các bị can ẢNH: C05

Theo Bộ Công an, vụ án này do Thư cầm đầu và xảy ra tại Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng và hệ sinh thái các công ty liên quan. Phạm vi hoạt động liên quan nhiều tỉnh, thành phố và các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che cho hành vi vi phạm.

Bị can Thư còn lôi kéo nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu… cùng tham gia đường dây. Nhóm này sử dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan hành vi phạm tội.

Quá trình phá án, cảnh sát thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỉ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Bộ Công an cho hay, Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỉ đồng.

Cạnh đó, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.

Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong triệt phá vụ án, ngày 24.7, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường và Công an TP.Hải Phòng.