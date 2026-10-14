    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giám đốc ĐHQG TP.HCM: ‘Chúc các em có một khóa học đủ khó để trưởng thành, đủ vui để nhớ suốt đời’

    Giám đốc ĐHQG TP.HCM: ‘Chúc các em có một khóa học đủ khó để trưởng thành, đủ vui để nhớ suốt đời’

    Vũ Đoan
    Vũ Đoan
    Phát biểu tại lễ khai khóa năm 2026 của ĐHQG TP.HCM ngày 13.10, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, gửi gắm thông điệp đến học sinh, sinh viên về hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường đại học.

    Theo Giám đốc ĐHQG TP.HCM, đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn cần tạo ra những trải nghiệm giúp người học phát triển năng lực, tư duy độc lập và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Người thầy vì vậy không chỉ giảng dạy mà còn thiết kế trải nghiệm học tập, hướng dẫn nghiên cứu, kết nối sinh viên với những bài toán thực tế, tạo điều kiện để các em thử nghiệm và trưởng thành.

    Trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tự chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vai trò của các trường đại học không dừng lại ở đào tạo người học giỏi chuyên môn. Nhà trường cần khơi dậy tinh thần chủ động, khả năng sáng tạo và trách nhiệm của mỗi sinh viên trước những vấn đề của xã hội.

    Giám đốc ĐHQG TP.HCM: ‘Chúc các em có một khóa học đủ khó - Ảnh 1.

    GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, gửi gắm thông điệp đến học sinh, sinh viên tại lễ khai khóa năm 2026

    ẢNH: ĐHQG TP.HCM

    Tại lễ khai khóa năm nay, ĐHQG TP.HCM lựa chọn chủ đề gắn với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam. Đây cũng là định hướng đặt người học vào vị trí trung tâm, thúc đẩy sự kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu phát triển của đất nước.

    Lời chúc “một khóa học đủ khó để trưởng thành, đủ vui để nhớ suốt đời” của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM gửi đến sinh viên cũng gợi mở tinh thần của những năm tháng đại học: không chỉ tích lũy kiến thức mà còn dám thử sức trước thử thách, tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ và từng bước định hình con đường tương lai của chính mình.

    Tin liên quan

    Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắn nhủ sinh viên ĐHQG TP.HCM: ‘Hãy làm chủ công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới’

    Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắn nhủ sinh viên ĐHQG TP.HCM: ‘Hãy làm chủ công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới’

    Phát biểu tại lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắn nhủ học sinh, sinh viên không chỉ học để có bằng cấp mà cần trang bị tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

    Thanh niên hiến kế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

    Khám phá thêm chủ đề

    Giám đốc ĐHQG TP.HCM GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai lễ khai khóa 2026 sinh viên ĐHQG TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận