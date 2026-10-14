Giám đốc ĐHQG TP.HCM: ‘Chúc các em có một khóa học đủ khó để trưởng thành, đủ vui để nhớ suốt đời’

Theo Giám đốc ĐHQG TP.HCM, đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn cần tạo ra những trải nghiệm giúp người học phát triển năng lực, tư duy độc lập và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Người thầy vì vậy không chỉ giảng dạy mà còn thiết kế trải nghiệm học tập, hướng dẫn nghiên cứu, kết nối sinh viên với những bài toán thực tế, tạo điều kiện để các em thử nghiệm và trưởng thành.

Trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tự chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vai trò của các trường đại học không dừng lại ở đào tạo người học giỏi chuyên môn. Nhà trường cần khơi dậy tinh thần chủ động, khả năng sáng tạo và trách nhiệm của mỗi sinh viên trước những vấn đề của xã hội.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, gửi gắm thông điệp đến học sinh, sinh viên tại lễ khai khóa năm 2026 ẢNH: ĐHQG TP.HCM

Tại lễ khai khóa năm nay, ĐHQG TP.HCM lựa chọn chủ đề gắn với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam. Đây cũng là định hướng đặt người học vào vị trí trung tâm, thúc đẩy sự kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu phát triển của đất nước.

Lời chúc “một khóa học đủ khó để trưởng thành, đủ vui để nhớ suốt đời” của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM gửi đến sinh viên cũng gợi mở tinh thần của những năm tháng đại học: không chỉ tích lũy kiến thức mà còn dám thử sức trước thử thách, tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ và từng bước định hình con đường tương lai của chính mình.