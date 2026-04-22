Giám đốc hối lộ 40 tỉ cho các cựu quan chức Bộ NN-PTNT kháng cáo

Liên quan đến vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Hoàng Dân và Bộ NN-PTNT (cũ), đã có 3 người gửi đơn kháng cáo.

Nhóm này gồm Nguyễn Văn Dân, Giám đốc; Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2, Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT).

Cả ba bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng ông Thịnh còn đề nghị tòa phúc thẩm xem lại phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo bản án sơ thẩm, ông Dân bị tuyên 3 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Ông Thịnh bị tòa tuyên 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lăng bị tuyên 13 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 13,4 tỉ đồng.

Nội dung vụ án cho thấy, Công ty Hoàng Dân là đơn vị trúng thầu và thi công nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do Ban Quản lý xây dựng công trình 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, việc trúng thầu không xuất phát từ thực lực của doanh nghiệp, mà nhờ mối quan hệ quen biết của giám đốc công ty này là ông Nguyễn Văn Dân với một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Bộ NN-PTNT.

Theo đó, ông Dân đã nhờ vả, chi hơn 40 tỉ đồng hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT. Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hơn 4,5 tỉ đồng, cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị nhận 13 tỉ đồng, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỉ đồng, cựu Giám đốc Trần Văn Lăng nhận 13,4 tỉ đồng…

Đổi lại, các cựu quan chức Bộ NN-PTNT ưu ái cho doanh nghiệp bằng cách giới thiệu, tác động hoặc chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dự toán gói thầu. Tiếp đó, Công ty Hoàng Dân sử dụng tài liệu khống để "làm đẹp" hồ sơ năng lực… Với chuỗi sai phạm này, Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Ông Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo kế toán công ty liên hệ, thỏa thuận ký hợp đồng khống, mua hóa đơn bất hợp pháp. Mục đích nhằm hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán tại 5 gói thầu do các ban thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư và hạch toán để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó là chỉ đạo nhân viên mua hơn 2.490 hóa đơn khống, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Chuỗi hành vi này gây thiệt hại về thuế hơn 99 tỉ đồng.