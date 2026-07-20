Giám đốc lãnh án 26 năm tù vụ sản xuất thực phẩm giả và rửa tiền

Ngày 20.7, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, mức án 26 năm tù về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "rửa tiền".

Cùng vụ án, vợ của Khiêm là Trần Thị Huệ, quản lý Công ty Herbitech, bị tuyên 12 năm 6 tháng tù về 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

17 bị cáo còn lại đều là nhân viên Công ty Herbitech, bị tuyên phạt về một trong các tội danh nêu trên.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài án tù, tòa buộc vợ chồng bị cáo Khiêm nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán.

Tòa cũng kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng phối hợp, tiến hành thu hồi các mặt hàng giả do Công ty Herbitech sản xuất hiện vẫn còn đang lưu hành trên thị trường, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đồng thời, cần khắc phục các hạn chế trong việc đối chiếu sản phẩm thực tế với hồ sơ công bố, để kịp thời phát hiện các sai lệch về thành phần, hàm lượng…

Với những khách hàng mua phải hàng giả của Công ty Herbitech, tòa cho hay họ có thể thực hiện quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Herbitech có trụ sở tại Hà Nội, chuyên gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Khiêm còn chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ định mức kỹ thuật, phiếu xuất kho, nhập kho, phiếu kiểm nghiệm… hòng che giấu sai phạm và đối phó với cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, Công ty Herbitech sản xuất 67 loại sản phẩm dinh dưỡng giả, tổng số gần 13 triệu đơn vị (lọ/chai/hộp/gói); bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm về hàng giả, kết quả điều tra còn cho thấy từ năm 2018 - 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế hơn 335 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 53 tỉ đồng.

Tiếp đó, Khiêm chỉ đạo vợ thành lập công ty khác, sử dụng hơn 12 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội để ký hợp đồng thuê đất xây dựng nhà máy.