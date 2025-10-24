Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành, giám đốc một công ty tại TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cường bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 8 tỉ đồng từ Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ; chồng của Ngân 98, 43 tuổi, ở phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) để "chạy án" giúp cặp đôi này thoát tội.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7.2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã tìm đến Lê Sỹ Cường để "lo" không bị xử lý hình sự.
Cường, giám đốc một công ty tư nhân và không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước đã khoe có nhiều mối quan hệ xã hội có thể giúp vợ chồng Ngân 98 "chạy án".
Số tiền 8 tỉ đồng đã được vợ chồng Ngân 98 đưa cho Cường chia làm nhiều lần. Bị can Cường nhận tiền và có giữ lại để tiêu xài cá nhân.
Giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?
Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân, Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ. Lê Sỹ Cường bị khởi tố và bắt tạm giam về tội môi giới hối lộ.
Hiện PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục rà soát các mối quan hệ, dòng tiền và vai trò của những người liên quan khác trong vụ việc để điều tra mở rộng.
Trước đó, ngày 13.10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Theo tài liệu điều tra, Ngân 98 là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên).
Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000… Các sản phẩm này đều có giấy phép lưu hành.
Để tăng lợi nhuận, Ngân đã sản xuất thêm một sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Sản phẩm này được đóng gói với nhãn mác "hàng tặng kèm, không bán" và có thiết kế tương tự các sản phẩm chính. Các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.
Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ngân đã quảng cáo và bán trọn bộ sản phẩm nói trên như một "liệu trình giảm cân" hoàn chỉnh, tư vấn khách hàng sử dụng song song để đạt hiệu quả nhanh hơn. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.
Dữ liệu từ các đơn vị vận chuyển cho thấy, chỉ riêng trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép này lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Bình luận (0)