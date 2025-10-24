Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành, giám đốc một công ty tại TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cường bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 8 tỉ đồng từ Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ; chồng của Ngân 98, 43 tuổi, ở phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) để "chạy án" giúp cặp đôi này thoát tội.

Lê Sỹ Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "chạy án" cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7.2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã tìm đến Lê Sỹ Cường để "lo" không bị xử lý hình sự.

Cường, giám đốc một công ty tư nhân và không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước đã khoe có nhiều mối quan hệ xã hội có thể giúp vợ chồng Ngân 98 "chạy án".

Số tiền 8 tỉ đồng đã được vợ chồng Ngân 98 đưa cho Cường chia làm nhiều lần. Bị can Cường nhận tiền và có giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân, Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ. Lê Sỹ Cường bị khởi tố và bắt tạm giam về tội môi giới hối lộ.

Hiện PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục rà soát các mối quan hệ, dòng tiền và vai trò của những người liên quan khác trong vụ việc để điều tra mở rộng.