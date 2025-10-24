Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?

Hoàng Huy
Hoàng Huy
24/10/2025 16:00 GMT+7

Người nhận 8 tỉ đồng từ vợ chồng Lương Bằng Quang và Ngân 98 để 'chạy án' giúp 2 người này thoát tội là Lê Sỹ Cường, giám đốc một công ty tại TP.HCM.

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành, giám đốc một công ty tại TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cường bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 8 tỉ đồng từ Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ; chồng của Ngân 98, 43 tuổi, ở phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) để "chạy án" giúp cặp đôi này thoát tội.

Giám đốc ở TP.HCM nhận 8 tỉ chạy án cho Ngân 98, Lương Bằng Quang - Ảnh 1.

Lê Sỹ Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "chạy án" cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7.2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã tìm đến Lê Sỹ Cường để "lo" không bị xử lý hình sự.

Cường, giám đốc một công ty tư nhân và không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước đã khoe có nhiều mối quan hệ xã hội có thể giúp vợ chồng Ngân 98 "chạy án".

Số tiền 8 tỉ đồng đã được vợ chồng Ngân 98 đưa cho Cường chia làm nhiều lần. Bị can Cường nhận tiền và có giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân, Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ. Lê Sỹ Cường bị khởi tố và bắt tạm giam về tội môi giới hối lộ.

Hiện PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục rà soát các mối quan hệ, dòng tiền và vai trò của những người liên quan khác trong vụ việc để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 13.10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo tài liệu điều tra, Ngân 98 là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên).

Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000… Các sản phẩm này đều có giấy phép lưu hành.

Để tăng lợi nhuận, Ngân đã sản xuất thêm một sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Sản phẩm này được đóng gói với nhãn mác "hàng tặng kèm, không bán" và có thiết kế tương tự các sản phẩm chính. Các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngân đã quảng cáo và bán trọn bộ sản phẩm nói trên như một "liệu trình giảm cân" hoàn chỉnh, tư vấn khách hàng sử dụng song song để đạt hiệu quả nhanh hơn. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.

Dữ liệu từ các đơn vị vận chuyển cho thấy, chỉ riêng trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Tin liên quan

Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố vì đưa hối lộ 8 tỉ đồng

Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố vì đưa hối lộ 8 tỉ đồng

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98); khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, bị bắt tạm giam trước đó) thêm tội đưa hối lộ.

Khám xét nhà Ngân 98, thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD

Công an TP.HCM làm việc với Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98

Khám phá thêm chủ đề

Ngân 98 vợ chồng Ngân 98 chạy án đưa hối lộ môi giới hối lộ Buôn bán hàng giả Lương Bằng Quang bị bắt Ngân 98 bị bắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận