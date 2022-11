Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiện TP.HCM có khoảng 1.800 cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn cho học sinh với hình thức tổ chức bếp ăn tại chỗ và hợp đồng cung cấp suất suất ăn công nghiệp.

Ngày 25.11, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo, giao Phòng Chính trị tư tưởng của Sở tăng cường tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn, an ninh trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), công tác tư vấn học đường tại các trường học.

Theo ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng của Sở GD-ĐT, công tác kiểm tra ATVSTP nằm trong kế hoạch kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn cho học sinh đã thực hiện ngay từ đầu năm học.

Gần đây nhất là vào đầu tháng 11, Sở GD-ĐT đã phối hợp cùng Ban ATVSTP TP.HCM thành lập 2 đoàn kiểm tra việc tổ chức bữa ăn và các công tác an toàn cho học sinh ở 2 quận, huyện. Trong những ngày tới, Sở GD-ĐT sẽ cùng cơ quan quản lý chuyên môn về ATVSTP tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát để các trường quan tâm, tổ chức tốt hơn nữa, theo ông Trọng.





Riêng tại Quận 8, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT quận này, thông tin, từ ngày 29.11, đơn vị sẽ phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế của quận kiểm tra, giám sát đột xuất để kịp thời chấn chỉnh việc đảm bảo ATVSTP. Ông Dân đồng thời cho biết đã yêu cầu các trường học từ mầm non đến THCS có kế hoạch mời phụ huynh cùng tham gia giám sát bữa ăn bán trú.

Trao đổi với báo chí về vấn đề đảm bảo ATVSTP học đường, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho hay trường học là đối tượng ưu tiên trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ATVSTP.

Để đảm bảo ATVSTP trong các bữa ăn của học sinh, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đề nghị trường học tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, quản lý, người chế biến.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng đề nghị nhà trường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học và cơ sở cung cấp suất ăn cho trường nhằm ngăn ngừa ngộ độc tập thể, sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, theo bà Phong Lan.