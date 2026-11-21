Tuyến phố thời trang kín khách

Khoảng 19 giờ, tuyến đường Trần Quang Diệu (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) bắt đầu đông đúc. Sau giờ làm, bạn trẻ tranh thủ ghé mua quần áo, giày dép nhân dịp các chương trình khuyến mãi Black Friday. Khách ra vào liên tục, có cửa hàng đông đến mức khu vực giữ xe không còn chỗ.

Đông nghẹt người săn hàng giảm giá dịp Black Friday tại trung tâm thương mại ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo ghi nhận, dọc hai bên tuyến đường, nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi với mức giảm 10%, 50%, thậm chí 70 - 80%, đồng giá 79.000, 99.000 đồng hoặc mua 1 tặng 1. Các bảng thông báo giảm giá lớn đặt trước cửa khiến không khí mua sắm càng thêm sôi động.

Tại cửa hàng thời trang ở 100 Trần Quang Diệu (P.Nhiêu Lộc), một nữ quản lý cho biết chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 13 - 30.11, với nhiều mức ưu đãi như đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng, mua 1 tặng 1... Lượng khách tập trung đông nhất vào khoảng 19 - 22 giờ, đặc biệt sau khi mọi người tan làm.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các cửa hàng thời trang đông nghẹt người mua sắm ẢNH: MAI QUỲNH

Tương tự, Hoàng Thị Kim Nga (23 tuổi), nhân viên cửa hàng thời trang ở địa chỉ 98 Trần Quang Diệu (P.Nhiêu Lộc), cho biết chương trình Black Friday tại cửa hàng diễn ra từ ngày 12 - 30.11, với các mức giá ưu đãi 150.000 đồng, 250.000 đồng và giảm giá tùy sản phẩm.

Theo Nga, lượng khách đến mua sắm đông hơn đáng kể so với ngày thường. Áo thun, áo kiểu và chân váy thuộc nhóm giá 150.000 đồng, 250.000 đồng được nhiều khách quan tâm, lựa chọn và thử tại cửa hàng.

Có cửa hàng giảm giá đến 70 - 80% ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, nhân viên của một cửa hàng thời trang tại 69 Trần Quang Diệu, (P.Nhiêu Lộc), cho biết đơn vị triển khai 3 đợt khuyến mãi dịp Black Friday năm nay. Đợt thứ ba bắt đầu từ ngày 20.11 và kéo dài đến hết tháng, với giá sản phẩm sau giảm dao động từ 100.000 - 400.000 đồng.

Người trẻ chen nhau lựa quần áo, giày dép, túi xách giảm giá tại trung tâm thương mại ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ tại tuyến phố thời trang, các trung tâm thương mại cũng thu hút đông đảo khách hàng tập trung mua sắm ở các quầy quần áo, giày dép và đồ gia dụng. Nhiều mặt hàng giảm giá từ 50 - 70%, đồng giá 100.000 đồng...

Săn sale chỉ còn nửa giá

Bước ra từ một cửa hàng quần áo trên đường Trần Quang Diệu, chị Dương Minh Thư (30 tuổi, làm việc trên đường Nguyễn Thông, P.Xuân Hòa, TP.HCM) cầm theo 2 túi đồ vừa mua. Chị cho biết năm nào cũng tranh thủ dịp Black Friday để mua sắm.

Bạn trẻ tranh thủ mua sắm dịp Black Friday ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: MAI QUỲNH

“Năm nào cũng có rất nhiều chương trình giảm giá. Tuy vậy, mình thấy món nào thật sự hời mới quyết định mua. Mình mua được một vài món với giá dưới 200.000 đồng, tất cả đều rẻ hơn một nửa so với giá bình thường. Không chỉ mua trực tiếp mà mình còn săn sale trên các sàn thương mại điện tử nữa”, chị Thư nói.

Theo kinh nghiệm của chị, những mặt hàng giảm sâu 70 - 80% thường có kiểu dáng khá kén người mặc. Vì vậy, mức giảm khoảng 50% với những món phù hợp vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trần Thị Minh Thư (23 tuổi, ngụ đường Nguyễn Gia Trí, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) dự tính chi khoảng 2 triệu đồng trong dịp Black Friday năm nay. Quần áo và giày dép là những mặt hàng cô ưu tiên vì cho rằng mức giá ưu đãi giúp tiết kiệm đáng kể so với ngày thường.

“Dù là dịp giảm giá nhưng mình chỉ chọn những món thật sự yêu thích, ưu tiên kiểu dáng đẹp chứ không mua chỉ vì thấy giá rẻ”, Thư chia sẻ.

Phố thời trang nhộn nhịp người đến mua sắm ẢNH: MAI QUỲNH

Nguyễn Thị Bảo Ngọc (25 tuổi, ngụ đường Lê Văn Sỹ, P.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng tranh thủ ghé các cửa hàng cùng bạn bè sau giờ làm. “Năm nào mình cũng đi sắm quần áo vào dịp này. Năm nay, mình thấy các mặt hàng quần áo rất đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn”, Ngọc nói.

Sức mua tăng trong những ngày khuyến mãi cũng kéo theo nhu cầu nhân sự tại các cửa hàng. Phạm Minh Thư (23 tuổi, ngụ TP.HCM), vốn là nhân viên văn phòng, tranh thủ làm thêm tại một cửa hàng quần áo trên đường Trần Quang Diệu sau giờ làm.

“Đây là ngày thứ 2 mình đi làm, do dịp sale này lượng khách tăng cao nên cửa hàng tuyển thêm người. Mình làm từ 18 - 22 giờ với mức tiền công là 30.000 đồng/giờ. Công việc của mình là chào khách, sắp xếp quần áo”, Thư cho biết.