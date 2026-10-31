Giám sát một số nơi còn thiếu đôn đốc giải quyết kiến nghị

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết việc thu hồi đất làm dự án hạ tầng tác động trực tiếp đến sinh kế nông dân, song phản biện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn khó khăn. Có nơi, hồ sơ gửi đến Hội trước chỉ 5 - 7 ngày, trong khi nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, lấy ý kiến hội viên. Do đó, Hội đề xuất gửi dự thảo phương án trước ít nhất 15 - 20 ngày; hồ sơ thẩm định cần kèm văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện. Đồng thời, cần tham gia từ khâu điều tra, kiểm đếm; chú trọng đào tạo nghề, phục hồi sinh kế và hoàn thiện hạ tầng tái định cư trước khi di dời dân.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, nhìn nhận một số nơi còn giám sát dàn trải, e ngại, nể nang, thiếu đôn đốc giải quyết kiến nghị Ảnh: Thúy Liễu

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, cho biết từ năm 2023, Hội sử dụng phiếu khảo sát trực tuyến trước một số hoạt động giám sát, kết hợp khảo sát thực tế, ghi nhận ý kiến người dân. Theo bà, những phản ánh lặp lại, ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ, trẻ em cần trở thành vấn đề ưu tiên giám sát. Tiếp nhận thông tin phải gắn với xác minh và theo dõi kết quả xử lý.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, nhìn nhận một số nơi còn giám sát dàn trải, e ngại, nể nang, thiếu đôn đốc giải quyết kiến nghị. Ông đề nghị tập trung giám sát đất đai, bồi thường, tái định cư, đầu tư công, tài sản công và an sinh. Mỗi kiến nghị cần xác định cơ quan giải quyết, thời hạn, kết quả; nếu chưa hoàn thành phải nêu nguyên nhân và tiến độ dự kiến. "Kiến nghị chậm giải quyết không có lý do chính đáng cần được báo cáo cấp ủy, đề nghị xem xét trách nhiệm. Kết quả xử lý phải được thông tin để người dân theo dõi, đồng thời được xem xét làm căn cứ đánh giá trách nhiệm tập thể, người đứng đầu theo quy định", ông Tuấn nói.



