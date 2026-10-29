Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương…; cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên ĐH Kinh tế TP.HCM.

Đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của nhà trường; chúc mừng trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ĐH Kinh tế TP.HCM ẢNH: TTXVN

Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nhà trường tập trung, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp (DN).

Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nhà trường nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của DN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Đặc biệt, nhà trường cần có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với VN. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là phương tiện để đạt mục tiêu, với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành. Đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế. Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý trường cần gắn kết chặt chẽ với địa phương, DN, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị ĐH, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững.

TP.HCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi

Chiều cùng ngày, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển KT-XH, kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của TP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ẢNH: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân TP. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, bối cảnh thế giới biến động nhanh, rộng, có vấn đề ngoài dự báo, tác động trực tiếp và ngay lập tức đến TP.HCM thông qua sụt giảm đơn hàng, chi phí kinh doanh, lãi suất, tỷ giá, dòng vốn đầu tư... TP phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó cho năm 2027, song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và DN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2027, TP cần dồn nguồn lực xử lý các công trình, dự án và thị trường có thể ra kết quả ngay trong những tháng cuối năm 2026. Với đầu tư công, theo sát tiến độ, vật liệu, thanh toán và kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai. Thu ngân sách phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý tài sản công, khai thác nguồn thu từ đất gắn chặt với quy hoạch lâu dài. Đồng thời, TP hoàn thiện ngay thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho danh mục ưu tiên 2027, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao vốn mới làm thủ tục. Riêng Trung tâm tài chính quốc tế trước hết cần phải giải quyết được bài toán huy động vốn cho VN, nhất là cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo, DN nhỏ và vừa.

TP.HCM cần tổ chức lại không gian phát triển, ưu tiên hạ tầng liên kết, tái quy hoạch không gian TP sau sáp nhập theo chuẩn chức năng (dịch vụ, tài chính, công nghiệp, logistics), mạnh dạn chọn bỏ các cấu phần không còn phù hợp, trùng lặp sau hợp nhất; đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị kết nối đa phương thức (xe buýt, đi bộ) và phát triển mô hình kinh tế quanh nhà ga (TOD); giải quyết chống ngập toàn diện bằng hạ tầng kỹ thuật kết hợp bảo vệ không gian trữ nước; chủ động phối hợp liên vùng về giao thông, môi trường và chuỗi cung ứng thông qua cơ chế đầu mối chuyên trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh TP.HCM cần quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, học hành, y tế đến môi trường sống an toàn. Tiếp tục xử lý ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm, an toàn thực phẩm; nhìn nhận kinh tế hè phố là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế, có chính sách hỗ trợ, tổ chức và quản lý phù hợp. TP chuẩn bị sớm việc chăm lo tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo, người mất việc và các trường hợp khó khăn đột xuất; bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá, an toàn thực phẩm và trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo cho nhân dân đón tết tươi vui, an toàn, lành mạnh.

Về xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, đủ năng lực lãnh đạo và trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy phải phát huy dân chủ, giữ vững thống nhất, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe người dân, DN, nhất là ở địa bàn khó khăn; kịp thời kiểm tra, sửa quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm đối với những vấn đề được phản ánh nhiều lần.