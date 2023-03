Giãn chu kỳ để giảm ùn ứ đăng kiểm

Bắt thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên 2 TTĐK ở Hà Nội

Ngày 9.3, Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên của TTĐK xe cơ giới 29-01S và TTĐK xe cơ giới 29-27D, đồng thời khám xét khẩn cấp 2 trung tâm này để làm rõ 2 nhóm tội danh.

Cụ thể, tại TTĐK xe cơ giới 29-01S, công an khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Thắng, giám đốc; Lê Sỹ Mạnh, phó giám đốc và các đăng kiểm viên Nguyễn Văn Chương, Trần Đức Hiếu, Phạm Hồng Thanh, cùng về tội nhận hối lộ.

Bước đầu, Công an Q.Bắc Từ Liêm xác định, các phương tiện không đủ điều kiện đến đăng kiểm, chủ xe sẽ đưa tiền để các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi thông thường như đèn, gương, tăng khối lượng xe... Công an đã thu hồi gần 1,5 tỉ đồng các bị can đã nhận và chia nhau từ năm 2020 - 2022 và thu giữ nhiều tài liệu khi khám xét trung tâm để phục vụ điều tra.

Tại TTĐK xe cơ giới 29-27D, Công an Q.Bắc Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tiệp, phó giám đốc; các đăng kiểm viên Nguyễn Quang Khang, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Văn Luân, cùng về tội giả mạo trong công tác.

Trần Cường