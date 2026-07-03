Gian hàng trái cây tuổi thơ ở TP.HCM: Người lớn tìm ký ức, trẻ nhỏ lần đầu biết

Buổi sáng thường ngày, gian hàng trái cây tuổi thơ của vợ chồng chị Phan Thị Mỹ Hạnh (37 tuổi) và anh Mai Minh Phụng (39 tuổi) tấp nập khách ra vào. Không bán những loại trái phổ biến như cam, quýt, dưa hấu, gian hàng này chỉ tập trung vào những loại trái dân dã, vốn là đặc sản của các vùng quê Việt Nam một thời.

Gói ghém ký ức vào từng loại quả

Gần 10 năm bám trụ tại đường Thành Thái (phường Hòa Hưng), chị Hạnh cho biết gian hàng của mình chỉ thực sự "nổi" trên mạng xã hội thời gian gần đây. Người trẻ tìm đến vì tò mò, còn người lớn tuổi đến để chiêm nghiệm lại một thời đã qua. Danh mục trái cây tại đây có đến 15 - 16 loại, thay đổi theo mùa từ trái trường (vải rừng), trái mây, ô môi, trâm, chùm ruột, cho đến hồng nhung, măng cụt rừng hay điều tươi...

Gian hàng trái cây tuổi thơ của vợ chồng anh Phụng chị Hạnh ẢNH: TRẦN KHA

Chị Hạnh chia sẻ: "Hàng chị lấy từ khắp các tỉnh, mây thì An Giang, điều ở Bình Phước, hồng nhung tận Sóc Trăng. Chị thích bán những loại trái thiên nhiên, không phân thuốc. Có những món lạ như mây keo, măng cụt rừng mỗi năm chỉ có một mùa khoảng một tháng là hết".

Triết lý bán hàng của chị cũng rất đặc biệt: luôn mời khách ăn thử trước khi mua. Chị quan niệm, những loại trái này có vị rất đặc trưng, chua chua chát chát, không phải ai cũng hợp khẩu vị, nhất là giới trẻ. Nhưng với những người thuộc thế hệ 8X, 7X trở về trước, đó lại là cả một bầu trời kỷ niệm.

Sợi dây kết nối giữa các thế hệ

Ghi nhận tại gian hàng trái cây vào trưa 2.6, ngay sau buổi thi tuyển sinh lớp 10, nhiều phụ huynh đã chở con ghé ngay gian hàng của chị Hạnh. Chị Nhung (ở miền Tây, hiện sống tại TP.HCM) dẫn con trai là Phạm Gia Bảo (15 tuổi) vừa rời phòng thi đến để trải nghiệm.

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Gian hàng trái cây của vợ chồng chị Hạnh ẢNH: C.T.V

"Đây là những món đồ quê, đồ vườn gắn liền với ký ức 8X của mình. Mình muốn cho con biết những trái cây dân dã của Việt Nam mà ở thành phố giờ hầu như không thấy trồng nữa," chị Nhung tâm sự trong khi giới thiệu cho con từng loại quả lạ lẫm. Với cậu học trò Gia Bảo, những loại quả như trường, keo (me keo), trâm, ô môi là một sự ngạc nhiên lớn vì trước giờ em chỉ quen với dưa hấu, cam, quýt.

Không chỉ có các bậc phụ huynh, gian hàng còn thu hút cả những khách hàng lớn tuổi. Bà Thanh Phụng (68 tuổi), một khách quen ngày nào cũng đi ngang qua tuyến đường này 4 lần, chia sẻ trong sự xúc động: "Cô đi khắp thành phố nhưng chỉ có chỗ này bán đầy đủ các loại trái: Trái thị, trái ô môi, keo,... Nhìn thấy chúng là thấy lại tuổi thơ lúc còn đi học lớp 2, lớp 3 ở trường Hoàng Hoa Thám. Ngày xưa đâu có bánh kẹo nhiều, chỉ có mấy khúc ô môi, mấy trái chùm ruột này thôi".

Để mua những "trái tuổi thơ" này có người chạy xe hơn 30 phút đến gian hàng chị Hạnh để mua ăn thử tại chỗ. ẢNH: C.T.V

Anh Phụng chọn trái cây bán cho khách ẢNH: TRẦN KHA

Dù có những vị khách chạy xe hàng chục cây số từ Củ Chi, Hóc Môn xuống chỉ để mua một ít quà quê, hay có người ăn thử rồi chê chua, chị Hạnh vẫn luôn vui vẻ tiếp đón. Bởi với chị, gian hàng này không chỉ là kế sinh nhai của gia đình 5 miệng ăn, mà còn là nơi lưu giữ và kết nối những giá trị tinh thần giản dị giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Để phục vụ khách xa, chị Hạnh cũng cập nhật các loại quả theo mùa qua mạng xã hội với tên Facebook "Bella Phan - Trái cây tuổi thơ". Giá các loại quả rừng thường biến động theo thời điểm, đầu mùa giá sẽ nhỉnh hơn và hạ dần khi vào chính vụ.