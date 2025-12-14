Gian nan nghề muối sau bão lũ

Lò sập, muối tan trong nước lũ

Làng nghề sản xuất muối truyền thống ở xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) được biết đến là vùng sản xuất muối ăn có chất lượng, độ mặn vừa phải và là nguồn hàng cung cấp cho nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Trung.

Nhiều lò sản xuất muối hầm của người dân bị bão lũ tàn phá, sập đổ hoàn toàn ẢNH: HỮU TÚ

Sau bão lũ, nhiều cơ sở sản xuất muối hầm truyền thống bị sập đổ, muối dự trữ bị nước lũ cuốn trôi, một số bị ẩm ướt, cứng như đá. Người dân nơi đây chỉ biết dọn dẹp đống đổ nát và đợi nắng ráo rồi mới có thể tái sản xuất muối ăn.

Vừa xây dựng lại lò hầm muối cách đây vài ngày, ông Võ Ngọc Tuấn (55 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh) cho biết, trong cơn bão số 13, lò hầm muối của gia đình ông bị gió lớn quật ngã, kho muối dự trữ bị ẩm ướt hoàn toàn. Bão qua chưa lâu lại tiếp tục có trận mưa lớn lịch sử, nhiều cánh đồng làm muối bị nước lũ nhấn chìm, cuốn đi nhiều vật dụng sản xuất.

"Tôi vừa phải đầu tư khoảng 50 triệu đồng để xây dựng lại lò hầm, còn 2 lò hầm khác đang... chờ sập. Nếu tính cả lò và muối dự trữ thì nhà tôi thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Bây giờ chỉ biết cố gắng khôi phục rồi tái sản xuất vì đây là nghề truyền thống mà gia đình đã bám trụ từ lâu", ông Tuấn bày tỏ.

Người dân tái sản xuất muối hầm sau mưa lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Nhiều người dân tại làng nghề muối truyền thống Tuyết Diêm cũng chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Người dân tại làng nghề cho biết, muối ăn bán cho thương lái cũng chỉ vài nghìn đồng/kg. Sau mùa vụ, nhà nào có nhiều muối thường tích trữ đợi giá lên khoảng 10.000 đồng/kg mới bán ra. Cũng vì vậy, nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh trắng tay khi hàng trăm tấn muối dự trữ đều tan biến sau bão lũ.

Ở khu vực đầm Cù Mông không có sông lớn chạy qua, chỉ có nhiều suối, kênh rạch nhỏ. Trong trận mưa lịch sử, nước từ suối chảy về, nước biển dâng cao đã khiến nhiều thửa ruộng muối của người dân bị hư hại nghiêm trọng.

Nỗ lực khôi phục

Dẫn chúng tôi đến các điểm lò hầm muối bị đổ sập rồi ra đến cánh đồng muối bị nước lũ tàn phá, ông Trần Đức Hạnh, Phó giám đốc Hợp tác xã (HTX) muối Tuyết Diêm, cho hay làng nghề muối Tuyết Diêm có khoảng 350 hộ gia đình trực tiếp sản xuất muối. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 30 hộ mất sạch muối dự trữ; khoảng 51 hộ thiệt hại về nông cụ sản xuất, đặc biệt là bạt sản xuất muối.

Cánh đồng sản xuất muối bị nước lũ tàn phá, cuốn trôi hết bạt lót làm muối ẢNH: HỮU TÚ

"Dù phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ nhưng người dân vẫn cố gắng khôi phục, dựng lại nhiều lò hầm muối. Đối với chúng tôi, nghề muối đã ngấm sâu vào da thịt nên không thể từ bỏ, thiên tai là điều không ai mong muốn", ông Hạnh chia sẻ.

"Bà con ở đây không ngồi yên chờ đợi sự hỗ trợ, họ chủ động tái thiết cuộc sống, tiếp tục sản xuất, bám trụ với nghề truyền thống. Dù vậy, chúng tôi rất mong được chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ để bà con vơi bớt phần nào khó khăn; đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ lại bạt sản xuất muối…", ông Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Nhi (45 tuổi, trú xã Xuân Cảnh) cho hay, sau mưa lũ, cơ sở sản xuất muối của bà đã hoạt động trở lại vì thị trường đang thiếu nguồn cung. "Chúng tôi phải quay trở lại làm việc để có kinh phí sửa chữa, xây dựng. Ngoài ra, nhiều nhân công đã làm việc với cơ sở từ lâu, nếu không tiếp tục sản xuất muối thì họ sẽ không có chi phí trang trải cuộc sống. Chúng tôi vừa làm việc, vừa động viên nhau vượt qua khó khăn, dù sao cũng phải mưu sinh", bà Nhi nói.

Cần được hỗ trợ

Theo thống kê, sau mưa lũ, rất nhiều lồng, bè nuôi trồng thủy sản ở xã Xuân Cảnh bị trôi dạt làm hư hỏng, ao đìa bị bể bờ nước ngọt tràn vào làm tôm, cá chết hàng loạt, ước tính thiệt hại khoảng 700 tỉ đồng; lúa, hoa màu bị ngập úng, cây cối bị ngã đổ, gia súc, gia cầm bị trôi mất, chết, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Muối hầm Tuyết Diêm là sản phẩm truyền thống được nhiều thế hệ tiếp nối, giữ gìn ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, cho biết địa phương đã có báo cáo thống kê thiệt hại gửi UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị có kinh phí, phương án hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại sau bão lũ.

Nhiều tấn muối dự trữ của người dân bị nước lũ làm hư hại ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện Sở NN-MT Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục thống kê và sẽ có phương án hỗ trợ người dân tại làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm, thực hiện theo Nghị định 09/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.