Gian nan thử bản lĩnh

Số liệu của Bộ Công thương minh chứng rất rõ sự kiên cường của các doanh nghiệp xuất khẩu VN. 7 tháng năm 2025, xuất nhập khẩu đã phục hồi mạnh mẽ và đạt mức thặng dư kỷ lục hơn 10 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 261,8 tỉ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024, vượt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Đặc biệt, càng trong những tháng căng thẳng về thuế đối ứng, xuất khẩu càng tăng mạnh. Tính từ đầu năm, nếu bình quân mỗi tháng xuất khẩu đạt 37,4 tỉ USD thì riêng tháng 5 và tháng 6 đã vượt 39,5 tỉ USD. Tới tháng 7, tháng mà cả thế giới hồi hộp chờ Mỹ công bố mức thuế đối ứng cho từng nước, xuất khẩu của VN đạt mức cao nhất, hơn 41,6 tỉ USD.

Tất nhiên kết quả này không phải tự dưng mà có. Đó là sự nỗ lực, chủ động của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp (DN) trước những thách thức thuế quan từ đối tác thương mại hàng đầu của VN là Mỹ. Cụ thể đầu tháng 7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt - Mỹ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai đoàn đàm phán của hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung VN - Mỹ về khuôn khổ hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng với nhiều nước, trong đó có VN với mức công bố là 46%. Mỹ sau đó thông báo hoãn áp dụng mức thuế đối ứng này trong 90 ngày, dự kiến hết hạn vào ngày 9.7. Tương tự, cũng ngay sau khi Mỹ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán với VN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập đoàn đàm phán Chính phủ do Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn. Từ đầu tháng 5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của VN đã làm việc về đàm phán thương mại song phương với các cơ quan liên quan của Mỹ. Mới nhất, vài ngày trước, Thủ tướng Chính phủ đã giao 3 bộ gồm Công thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết giải pháp ứng phó với chính sách thuế của Mỹ trước 13.8... Có thể thấy Đảng, Chính phủ đã rất chủ động, linh hoạt và bền bỉ trong đàm phán cấp cao về thuế đối ứng với Mỹ. Song song đó, các DN xuất khẩu cũng thể hiện bản lĩnh, sự năng động trong việc tận dụng đẩy nhanh xuất khẩu hàng sang Mỹ trong các khoảng thời gian hoãn áp thuế; chủ động trao đổi với các đối tác Mỹ về giá cả, phương án, chia sẻ rủi ro; chủ động chuyển sang nhập khẩu một số nguyên liệu đầu vào từ Mỹ. Đặc biệt, việc đa dạng hóa thị trường được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Có thể nhìn thấy rõ nhất qua cơ cấu bạn hàng. Đơn cử, xuất khẩu tôm qua Mỹ giảm thì tăng vọt ở thị trường Trung Quốc, Nhật... Kết quả xuất khẩu 7 tháng tăng mạnh và tăng ngay tại chính thị trường Mỹ là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực của chúng ta.

Có một điều không thể không nhắc đến niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng DN vào đàm phán cấp cao giữa 2 nước. Trong suốt 4 tháng qua, ngay cả những lúc gay cấn nhất, khảo sát của Thanh Niên với các DN cho thấy họ luôn tin vào sự sát cánh, đồng hành, bản lĩnh và kinh nghiệm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Thương mại toàn cầu vẫn diễn biến khó lường, nhưng thành quả bước đầu cho thấy bản lĩnh của VN trên thị trường quốc tế và đây chính là nền tảng, là động lực để các trụ cột kinh tế phát huy nội lực trong kỷ nguyên mới.