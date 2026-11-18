Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều tối 18.11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tú (biệt danh Tú "cơ", một giang hồ có tiếng ở quận 8 cũ) tử hình trong vụ mua bán trái phép hơn 20,3 kg ma túy, sau đó phân phối cho nhiều người tại TP.HCM và các địa phương.

Bị cáo Lê Thanh Tú (biệt danh Tú "cơ", một giang hồ có tiếng ở quận 8 cũ) bị tuyên án tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy" ẢNH: PHAN THƯƠNG

4 đồng phạm của Tú cùng bị tuyên án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Lai Vi Thiệu, Nguyễn Hữu Truyện, Bùi Văn Sơn và Trần Thanh Tuấn.

Người tình của Tú là bị cáo Lê Thị Thanh Hà bị tuyên tù chung thân về tội "mua bán trái phép chất ma túy"

Bị cáo Lê Phạm Hiếu Ly (hotgirl Ly Meo) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

16 bị cáo khác trong vụ án bị TAND TP.HCM tuyên phạt từ 3 năm tù đến tù chung thân về một trong các tội: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm.

Bị cáo Lê Phạm Hiếu Ly (hotgirl Ly Meo) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm” ẢNH: PHAN THƯƠNG

HĐXX nhận định Tú không khai nhận hành vi mua bán ma túy. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo liên quan, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, tài liệu và chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Cáo trạng xác định Tú và Hà sống chung như vợ chồng tại căn nhà thuê trên đường số 59, quận Gò Vấp cũ. Nguyễn Bá Khôi là bạn của hai người. Từ tháng 1.2024, cả ba bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Ngày 21.2.2024, Tú mua của người đàn ông tên "Anh Hai" (chưa rõ lai lịch) 11 kg ketamine, 6 kg ma túy đá và 3,3 kg heroin. Khôi trực tiếp nhận ma túy từ một người không rõ lai lịch mang về cất giấu tại nhà Tú và Hà.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà bị tuyên chung thân về tội "mua bán trái phép chất ma túy" ẢNH: PHAN THƯƠNG

Tú sau đó chuyển 3,26 tỉ đồng vào tài khoản của "Anh Hai" thanh toán tiền ma túy. Hà dùng tài khoản Telegram tên "Hà Hà" liên lạc với đầu mối, ghi chép các giao dịch mua bán để theo dõi, quản lý.

Ngày 23.2.2024, Tú bán cho người tên Tiến 1 kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng. Cùng ngày, Tú bán cho người tên Tèo 3 kg ketamine với giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Hotgirl Ly Meo chứng kiến tiêu hủy ma túy nhưng không tố giác

Lo sợ bị công an phát hiện, 2 hôm sau, Tú và Hà mang toàn bộ số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc (chủ tiệm hớt tóc, mắt xích trong đường dây của Tú) trên đường Bà Hom, quận 6 cũ, để cất giấu. Tại đây, Tú tiếp tục bán cho đầu mối khác là Bùi Văn Sơn 3 kg ketamine, 2 kg ma túy đá và 660 gram heroin với giá gần 2 tỉ đồng.

Cùng ngày, Tú biết cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc nên cùng người tình và Phúc cắt các gói ni lông chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu nhà vệ sinh để tiêu hủy. Hà quay video lại quá trình tiêu hủy, còn Lê Phạm Hiếu Ly (hotgirl Ly Meo, bạn gái Phúc) chứng kiến sự việc.

Tối 26.2.2024, khi cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà ở quận Gò Vấp cũ, Tú bỏ chạy lên ô tô nhưng bị khống chế. Kiểm tra trong túi quần của Tú, nhà chức trách thu giữ hơn 20 gram ma túy các loại cùng 1 khẩu súng dài 14 cm và 7 viên đạn.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ nhiều người trong đường dây. Trong đó, bị cáo Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán tổng cộng hơn 20,3 kg ma túy các loại. Ngoài ra, bị cáo còn bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với số chất cấm được thu giữ khi bị bắt giữ.

Riêng tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Tú đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù vào tháng 3.2025.

Liên quan đến vụ án, Ly Meo bị cáo buộc biết hành vi mua bán ma túy của Tú và đồng phạm nhưng không tố giác. Ly sau đó bỏ trốn nên bị Công an TP.HCM truy nã. Hồi tháng 8.2026, bị cáo này ra đầu thú.