Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giáo dục kỹ năng số cho trẻ nhưng không phụ thuộc màn hình

Bích Thanh
Bích Thanh
05/12/2025 18:48 GMT+7

UNESCO và UNICEF đang kêu gọi giáo dục bảo vệ sức khỏe trẻ em trong kỷ nguyên số, giúp trẻ cân bằng thời gian tiếp xúc màn hình, an toàn trên mạng và hình thành thói quen công nghệ lành mạnh lâu dài.

Giáo dục kỹ năng số cho trẻ nhưng không phụ thuộc màn hình - Ảnh 1.

Học sinh Trường mầm non Vườn Sáng Tạo (P.Phú Định, TP.HCM) cùng học với giáo viên của chương trình giáo dục kỹ năng số

ẢNH: BẢO CHÂU

Sau 3 năm triển khai thử nghiệm thành công tại Phần Lan, Ấn Độ và Việt Nam, chương trình giáo dục kỹ năng số không lệ thuộc màn hình Arctic Education (thành viên của Tổ chức giáo dục Phần Lan-Education Finland) đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào hôm nay, 5.12.

Chương trình lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục Phần Lan, một phương pháp hoàn toàn mới trong giáo dục kỹ năng số cho trẻ mầm non và tiểu học, đặt trí tưởng tượng, sức khỏe tinh thần và thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh của trẻ lên hàng đầu.

Khác với cách dạy công nghệ truyền thống, chương trình áp dụng triết lý tối thiểu hóa thời gian sử dụng màn hình và lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với khung năng lực số của UNESCO và UNICEF. Trọng tâm của chương trình là 6 lĩnh vực học tập được kết nối chặt chẽ, bao gồm: nền tảng kỹ năng số, tư duy máy tính, trí tuệ nhân tạo, an toàn internet, kể chuyện số và sức khỏe số. Các lĩnh vực này được lồng ghép trong những câu chuyện phiêu lưu độc quyền, giúp trẻ phát triển sự tò mò, hình thành thói quen sử dụng công nghệ cân bằng và nuôi dưỡng tư duy "cẩn trọng khi sử dụng" trong thế giới số.

Mỗi hoạt động đều được xây dựng để nuôi dưỡng tinh thần hợp tác, khả năng sáng tạo và sự tự tin, đồng thời đảm bảo rằng việc học kỹ năng số luôn vui vẻ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Giáo dục kỹ năng số cho trẻ nhưng không phụ thuộc màn hình - Ảnh 3.

Trẻ mầm non hào hứng với tiết học

ẢNH: BẢO CHÂU

Cũng trong dịp này, Hệ thống giáo dục quốc tế HTV (HTV Education Group) và Arctic Education đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình Arctic Education tại các trường mầm non thành viên: Vườn Sáng Tạo, Gấu Panda, Đại Dương Xanh và Ngôi Nhà Ánh Dương.

Để triển khai chương trình giáo dục, tất cả giáo viên đều được đào tạo về phương pháp Hoa tuyết (Snowflake) nhằm đạt được năng lực triển khai bài học qua cách kể chuyện, triển khai các hoạt động theo hướng chơi mà học. Phương pháp này giúp trẻ phát triển năng lực tư duy phản biện, cách thiết kế và triển khai hoạt động không lệ thuộc thiết bị công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo và trí tưởng tượng.

Tin liên quan

Một cách tiếp cận mới về năng lực số cho trẻ em

Một cách tiếp cận mới về năng lực số cho trẻ em

UNESCO và UNICEF đang kêu gọi giáo dục bảo vệ sức khỏe trẻ em trong kỷ nguyên số. Bởi sức khỏe số giúp trẻ cân bằng thời gian tiếp xúc màn hình, an toàn trên mạng và hình thành thói quen công nghệ lành mạnh lâu dài.

Bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục

Nơi người thầy đồng hành cùng công nghệ để lan tỏa hạnh phúc

Khám phá thêm chủ đề

Kỹ năng số STEM giáo dục kỹ năng số trí tuệ nhân tạo Phương pháp giáo dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận