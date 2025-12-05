Giáo dục kỹ năng số cho trẻ nhưng không phụ thuộc màn hình

Học sinh Trường mầm non Vườn Sáng Tạo (P.Phú Định, TP.HCM) cùng học với giáo viên của chương trình giáo dục kỹ năng số ẢNH: BẢO CHÂU

Sau 3 năm triển khai thử nghiệm thành công tại Phần Lan, Ấn Độ và Việt Nam, chương trình giáo dục kỹ năng số không lệ thuộc màn hình Arctic Education (thành viên của Tổ chức giáo dục Phần Lan-Education Finland) đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào hôm nay, 5.12.

Chương trình lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục Phần Lan, một phương pháp hoàn toàn mới trong giáo dục kỹ năng số cho trẻ mầm non và tiểu học, đặt trí tưởng tượng, sức khỏe tinh thần và thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh của trẻ lên hàng đầu.

Khác với cách dạy công nghệ truyền thống, chương trình áp dụng triết lý tối thiểu hóa thời gian sử dụng màn hình và lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với khung năng lực số của UNESCO và UNICEF. Trọng tâm của chương trình là 6 lĩnh vực học tập được kết nối chặt chẽ, bao gồm: nền tảng kỹ năng số, tư duy máy tính, trí tuệ nhân tạo, an toàn internet, kể chuyện số và sức khỏe số. Các lĩnh vực này được lồng ghép trong những câu chuyện phiêu lưu độc quyền, giúp trẻ phát triển sự tò mò, hình thành thói quen sử dụng công nghệ cân bằng và nuôi dưỡng tư duy "cẩn trọng khi sử dụng" trong thế giới số.

Mỗi hoạt động đều được xây dựng để nuôi dưỡng tinh thần hợp tác, khả năng sáng tạo và sự tự tin, đồng thời đảm bảo rằng việc học kỹ năng số luôn vui vẻ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Trẻ mầm non hào hứng với tiết học ẢNH: BẢO CHÂU

Cũng trong dịp này, Hệ thống giáo dục quốc tế HTV (HTV Education Group) và Arctic Education đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình Arctic Education tại các trường mầm non thành viên: Vườn Sáng Tạo, Gấu Panda, Đại Dương Xanh và Ngôi Nhà Ánh Dương.

Để triển khai chương trình giáo dục, tất cả giáo viên đều được đào tạo về phương pháp Hoa tuyết (Snowflake) nhằm đạt được năng lực triển khai bài học qua cách kể chuyện, triển khai các hoạt động theo hướng chơi mà học. Phương pháp này giúp trẻ phát triển năng lực tư duy phản biện, cách thiết kế và triển khai hoạt động không lệ thuộc thiết bị công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo và trí tưởng tượng.