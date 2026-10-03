ĐBQH Lê Thị Thúy Sen: Giáo dục tài chính không chỉ là học cách sử dụng tiền

Ra mắt lần đầu vào tháng 12.2023, với hơn 35.000 bản sách đã phát hành, cuốn truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" của tác giả Lê Thị Thúy Sen là một trong số ít ấn phẩm đã được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025 với hai giải thưởng: Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản có cập nhật, bổ sung. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) tổ chức chương trình giao lưu Giáo dục tài chính cho trẻ em qua truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền". Tác giả - ThS. Lê Thị Thúy Sen cho biết, một trong những thay đổi đáng chú ý của lần tái bản này là "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" được chia thành hai tập, giúp việc tìm hiểu kiến thức trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh việc chỉnh lý, cập nhật nội dung, ấn bản mới còn bổ sung hai câu chuyện về vàng và thuế - những chủ đề tài chính đang được nhiều người quan tâm.

Bà Lê Thị Thúy Sen giao lưu cùng các em và phụ huynh sáng 3.10 ẢNH: THANH XUÂN

Truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" mang đến một cách tiếp cận độc đáo các kiến thức tài chính qua những câu chuyện gần gũi. Không trình bày dưới dạng liệt kê bằng những định nghĩa khô cứng, các nội dung như kiếm tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, đầu tư, thanh toán hay phòng tránh rủi ro được thể hiện qua truyện tranh với tình huống, đối thoại và lựa chọn của nhân vật. Nhờ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống của nhân vật, các em thiếu nhi và phụ huynh có thể tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, dễ hiểu.

Bà Lê Thị Thúy Sen giao lưu với các em học sinh tìm hiểu về tiền

Các tình huống trong truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" cũng lồng ghép nhiều bài học giá trị về công sức lao động, giá trị của tiết kiệm, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và trân trọng tình cảm gia đình. Đặc biệt, các kiến thức về tài chính và tiền tệ còn được lồng ghép với ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyền thống văn hóa, lịch sử Việt Nam nên rất giàu tính giáo dục, nhân văn. Cuốn sách truyền cảm hứng cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, lòng hiếu nghĩa, nhân ái, tình yêu lao động, trách nhiệm, khát vọng và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Các bạn nhỏ thích thú với bộ truyện tranh

Truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" trên kệ sách Fahasa

Không chỉ dành cho trẻ em, các câu chuyện trong cuốn sách xoay quanh những kiến thức cơ bản, thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng liên quan đến chủ đề tài chính - ngân hàng mà mọi người đang rất quan tâm hiện nay. Đó là hiểu biết về tiền; phân biệt tiền pháp định, tiền kĩ thuật số, tiền điện tử, tiền mã hoá, tiền ảo; quy định về sử dụng nội tệ, ngoại tệ, vàng... Cũng như hiểu hơn về lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỉ giá, thuế, đầu tư tài chính (chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi…)...

Các em thích thú xem truyện tranh tại buổi giao lưu

"Kiến thức tài chính giống như một vòng xoáy trôn ốc. Khi còn nhỏ, các con học cách tiết kiệm: tiết kiệm tiền, nước, điện và thời gian. Các con có thể bỏ tiền vào heo đất hoặc gửi bố mẹ - khi ấy, bố mẹ chính là "ngân hàng" đầu tiên của các con. Khi còn nhỏ, "lao động" của các con chính là học tập, rèn luyện và giúp đỡ gia đình. Mỗi ngày gieo một hạt mầm kiến thức, đến một ngày các con sẽ hái được những "quả ngọt": đó là tri thức, sự tự tin, khả năng đưa ra quyết định đúng đắn và biết tránh những cạm bẫy như tín dụng đen hay lừa đảo trực tuyến. Giáo dục tài chính không chỉ là học cách sử dụng tiền. Quan trọng hơn, đó là học cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và quê hương, đất nước", bà Lê Thị Thúy Sen nói.