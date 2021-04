325 phụ huynh trường Múa kêu cứu: Bất an vì 'tháo gỡ' xong học sinh vẫn '2 không'

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều tối 1.4, Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 1261/BGDĐT- GDTrH trả lời Bộ VH-TT-DL về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam (gọi tắt là trường Múa).

Bộ GD-ĐT đồng ý để trường Múa được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho những trường hợp đã hoàn thành đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT-DL ban hành ngày 1.10.2004.

Tuy nhiên, công văn không đề cập việc giải quyết thế nào về vấn đề cấp bằng THCS và bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh, mà chỉ cho phép trường Múa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho những em đã hoàn thành chương trình (mà Bộ GD-ĐT đã quy định).

Lo học sinh sẽ khốn đốn vì không có bằng văn hóa

Trao đổi với báo chí, nhiều phụ huynh cho biết, họ thất vọng về đề xuất của Bộ VH-TT-DL (với Bộ GD-Đ), vì thế, dù Bộ GD-ĐT nhanh chóng đồng ý với các đề xuất này nhưng việc đó không giải tỏa được hết nỗi lo của các phụ huynh.

Rốt cục, 273 học sinh trường Múa vẫn sẽ không có bằng tốt nghiệp THCS, THPT. Ngoài ra, hàng chục học sinh khác đang học cũng sẽ đối diện với nguy cơ này khi học xong.

Theo bà Phạm Thị Thanh Thủy, một phụ huynh có con đang học trường Múa, nội dung “tháo gỡ” của Bộ GD-ĐT (trên cơ sở đề xuất của Bộ VH-TT-DL) chỉ giải quyết vấn đề ngắn hạn, có tính chất xoa dịu dư luận.

Còn giá trị pháp lý của bằng trung cấp chuyên nghiệp mà trường Múa cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng như trong các quy định về tuyển dụng lao động của nhà nước như thế nào, các phụ huynh đều thấy mơ hồ.

Đặc biệt, các văn bằng cốt lõi xác định trình độ học vấn mà một công dân cần có khi vào đời là bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, thì các học sinh trường Múa vẫn sẽ không được cấp. Quan trọng nhất là học sinh cần phải có bằng tốt nghiệp THCS.

Bởi dẫu có được xác nhận đã học hết chương trình THPT, học sinh muốn dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, điều kiện cứng về hồ sơ là các học sinh phải có bằng tốt nghiệp THCS. Hệ lụy lâu dài khi học sinh không có bằng tốt nghiệp THCS là không thể lường hết được. Sau này, học sinh sẽ khốn đốn vô cùng vì không thể giải thích được hết với các cơ quan chức năng khi gặp vấn đề liên quan.

“Tuổi nghề múa rất ngắn, các con chỉ làm nghề múa khi còn trẻ. Về sau, các con muốn học hoặc chuyển sang ngành khác, thì làm thế nào? Đơn cử, sẵn có nghề múa, các con muốn rẽ ngang sang dạy mầm non thì sẽ phải học thêm sư phạm mầm non. Nhưng ai cho các con thi vào sư phạm mầm non khi không có bằng tốt nghiệp THCS lẫn THPT?”, bà Thủy phân tích.

Phụ huynh Đỗ Thị Bích Ngọc cho rằng, nếu giờ bắt học sinh trường Múa đã học xong (nhưng chưa được cấp bất kỳ văn bằng nào) quay lại học phổ thông mới cho xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT là một sự bất công, do các con giờ đã quá lứa tuổi học phổ thông.

“Còn với học sinh đã học xong lớp 9 tại trường Múa, các con cần được tổ chức học bù và cấp bằng THCS để đủ điều kiện đăng ký học tiếp THPT ở các trường THPT hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên. Học sinh đang học lớp 7, 8, 9 tại trường Múa được học văn hóa đầy đủ như học sinh các trường phổ thông, được cấp mã định danh để các con được xét tốt nghiệp THCS”, bà Ngọc đề xuất.

Bộ GD-ĐT “gỡ rối” trên cơ sở đề xuất của Bộ VH-TT-DL

Trao đổi với Thanh Niên sáng 2.4, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, giải thích sở dĩ Công văn số 1261 của Bộ GD-ĐT không đề cập phương án giải quyết như thế nào với hàng trăm học sinh trường Múa không có bằng tốt nghiệp THCS, THPT là bởi Bộ VH-TT-DL không đặt ra vấn đề này.

“Công văn của Bộ VH-TT-DL gửi Bộ GD-ĐT chỉ đề xuất 2 việc, một là cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, hai là cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT cho học sinh, nên Bộ GD-ĐT chỉ trả lời 2 việc đó”, ông Độ nói.

Trước lo lắng của phụ huynh trường Múa, ông Độ góp ý, phụ huynh nên đề xuất với trường Múa, trường Múa kiến nghị lên Bộ VH-TT-DL, Bộ VH-TT-DL làm việc với Bộ GD-ĐT, từ đó Bộ GD-ĐT mới có thể cho ý kiến.

Theo ông Độ, vấn đề này có thể giải quyết theo hướng rà soát, xem xét khối lượng kiến thức văn hóa mà học sinh trường Múa đã được học (theo đề án đào tạo của trường Múa mà Bộ VH-TT-DL đã phê duyệt thông qua Quyết định 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1.10.2004).

“Đây là một chương trình tích hợp nên không tương đương với chương trình phổ thông. Muốn xét tốt nghiệp THCS, các em phải được học bổ sung đủ khối lượng kiến thức đã được quy định thì mới được đưa vào diện xét cấp bằng. Cho nên, phải rà soát xem chương trình học của các em, trên cơ sở đó mới làm việc với phòng GD-DT để tổ chức xét được”, ông Độ cho biết.

Với học sinh có nhu cầu được cấp bằng tốt nghiệp THPT cũng vậy, các em phải được học đủ khối lượng kiến thức chương trình THPT, phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp chung với học sinh THPT của cả nước để được cấp bằng.

“Phải xem lại đề án để xem các em còn thiếu những gì, cần học bổ sung những gì. Việc này cần có sự hỗ trợ của một trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi tổ chức cho các em học bổ sung và là nơi để các em đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT chung với học sinh cả nước vào cuối năm học”, ông Độ chia sẻ.