An toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Mong phụ huynh cùng chung tay Chính vì thế, Sở rất mong phụ huynh, học sinh hãy chia sẻ, tin tưởng và đồng hành. Thay vì lo lắng, TS, phụ huynh và xã hội hãy cùng chung tay với TP, tuân thủ các quy định phòng chống dịch của TP, của ngành y tế, giáo dục , thực hiện thật tốt các quy định ở điểm thi để kỳ thi diễn ra được an toàn. “Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Sở GD-ĐT rất mong người dân cùng chung tay, tạo điều kiện để kỳ thi được diễn ra an toàn. Hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết vào các khung giờ cao điểm trước và sau mỗi buổi thi để tạo điều kiện tốt nhất cho TS”, ông Hiếu gửi gắm. Trước tâm lý lo ngại của phụ huynh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM, nói Sở rất hiểu và chia sẻ trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh khi TP quyết định tổ chức kỳ thi đợt 1 trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay. Tuy nhiên, hàng loạt biện pháp phòng chống dịch tại các điểm thi đang được siết chặt, đảm bảo tạo môi trường an toàn nhất cho TS tham gia dự thi.